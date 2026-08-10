Setelah lebih dari satu dekade sejak salah satu kisah paling kontroversial dalam kariernya, Jose Mourinho mengungkap kejutan besar terkait Manchester United, dengan menegaskan bahwa ia sebenarnya telah menyetujui untuk menggantikan Sir Alex Ferguson dalam melatih tim pada tahun 2013, sebelum akhirnya menarik keputusannya di detik-detik terakhir dan memilih kembali ke Chelsea.

Pengakuan ini muncul dalam sebuah serial dokumenter baru di platform "Netflix" yang menyorot perjalanan karier pelatih asal Portugal tersebut, yang kini berusia 63 tahun dan bersiap menjalani pengalaman baru bersama Real Madrid setelah kembali ke klub Spanyol itu untuk periode kedua.

Mourinho: Saya Meneken Kontrak untuk Menggantikan Ferguson

Mourinho untuk pertama kalinya secara terang-terangan membeberkan detail negosiasi yang menyatukannya dengan Manchester United usai kepergian Ferguson dari kursi kepelatihan tim pada tahun 2013.

Pelatih asal Portugal itu berkata dalam pernyataan yang dikutip "BBC Sport": "Ketika saya meninggalkan Real Madrid, saya menandatangani kontrak untuk pindah ke Manchester United menggantikan Sir Alex."

Persoalan tidak berhenti pada pengakuan Mourinho saja, karena Ferguson sendiri membenarkan kebenaran cerita pelatih asal Portugal tersebut, dengan menjelaskan bahwa Mourinho memang menjadi kandidat untuk mengemban tugas itu.

Ferguson berkata: "Posisi itu memang ditawarkan kepadanya, ya. Saya duduk bersamanya dan menjelaskan situasinya, dan dari sudut pandang saya ia sebenarnya sudah menyetujuinya, tetapi dalam hitungan jam semuanya berubah."

Ferguson telah mengakhiri karier kepelatihannya bersama Manchester United pada tahun 2013, setelah memimpin klub itu selama 26 tahun, dan selama itu ia meraih 13 gelar Liga Primer Inggris, di samping banyak gelar domestik dan kontinental lainnya.

Panggilan Telepon Mengharukan yang Mengubah Keputusan Mourinho

Ferguson mengungkap bahwa Mourinho menarik diri dari kesepakatannya dengan Manchester United karena keinginannya untuk kembali ke Chelsea, klub yang sebelumnya pernah ia bawa meraih gelar Liga Primer Inggris dua kali beruntun pada tahun 2005 dan 2006.

Ferguson berkata: "Pada suatu malam, ia meneleponku sambil menangis dan berkata: Alex, aku tidak bisa melakukannya. Aku sudah memberikan janjiku kepada Chelsea dan aku tidak akan mengingkari janjiku. Aku memahami alasan yang ia sampaikan kepadaku, tetapi aku merasa kecewa."

Keputusan Mourinho menjadi salah satu momen paling menghebohkan di bursa pelatih kala itu, setelah tampaknya ia telah memastikan masa depannya dengan pindah ke Old Trafford, sebelum pada akhirnya memilih kembali ke klub London tersebut.

"Saya Merasa Bangga": Mengapa Mourinho Menolak Manchester United?

Di sisi lain, Mourinho menjelaskan bahwa kesempatan untuk menggantikan Ferguson merupakan sumber kebanggaan besar baginya, tetapi pada saat yang sama ia merasa tidak bisa mengabaikan hubungan istimewanya dengan Chelsea.

Ia berkata: "Saya merasa sangat bangga menerima tawaran untuk menggantikan Sir Alex, karena Manchester United memiliki daya tarik yang luar biasa. Namun, cinta terhadap sepak bola adalah satu hal, dan cinta terhadap sebuah klub tertentu adalah hal lain. Saya rasa perasaan itu lebih kuat daripada cinta terhadap sepak bola. Pada intinya, dan setelah pengalaman saya bersama Real Madrid, saya butuh untuk merasa dicintai."

Mourinho mengakui bahwa melewatkan kesempatan menggantikan Ferguson terasa menyakitkan, tetapi ia menegaskan bahwa ia tidak menyesali keputusannya. Ia berkata: "Melewatkan kesempatan untuk menggantikan Sir Alex Ferguson dalam melatih tim adalah hal yang sangat menyakitkan, tetapi saya tidak menyesalinya; karena itu adalah keputusan yang berasal dari lubuk hati saya."

Kembali ke Chelsea dan Gelar Ketiga di Liga Inggris

Setelah keputusannya untuk tidak menangani kepelatihan Manchester United, Mourinho kembali ke Chelsea pada tahun 2013, dan berhasil memimpin tim meraih gelar ketiganya di Liga Primer Inggris, di samping gelar Piala Liga.

Namun, kisah Mourinho dengan Manchester United tidak berakhir pada titik itu, karena pelatih asal Portugal tersebut mendapatkan kesempatan baru untuk menangani tim itu tiga tahun kemudian.

Pada Mei 2016, Manchester United memilih Mourinho sebagai pengganti pelatih asal Belanda Louis van Gaal, sehingga pelatih asal Portugal itu memulai pengalaman yang telah lama dinanti di Old Trafford.

Selama periode yang berlangsung sekitar dua setengah tahun, Mourinho mampu memimpin tim meraih Piala Liga dan Liga Europa, sebelum akhirnya dipecat pada Desember 2018 setelah menurunnya hasil dan meningkatnya tekanan terhadap tim.