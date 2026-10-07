"Apa yang diceritakan pelatih atau rekan setim, itu tidak diumbar ke publik (kecuali sudah disepakati sebelumnya). Itu ada kaitannya dengan kehormatan," komentar Großkreutz pada sebuah unggahan Instagram dari ran yang memuat kutipan dari ikon S04 Ralf Fährmann dari bukunya "Schalke und ich - eine Liebesgeschichte" yang terbit pada pertengahan Oktober.

Sport Bild belakangan telah lebih dulu menerbitkan beberapa cuplikan dari buku tersebut, di antaranya sebuah anekdot tentang omelan keras pelatih Schalke saat itu, Dimitrios Grammozis, dari musim 2021/22. "Bagaimana cara terbaik menggambarkannya? Setelah kalah 1:2 di Düsseldorf, sehari kemudian dia mengamuk dalam analisis pertandingan: 'Kalian mau mengacaukanku? Kalian mau mengacaukan stafku? Kalian bisa mengacaukan cewek Insta kalian, tapi jangan aku,'" ungkap Fährmann dalam kutipan buku yang dikomentari Großkreutz itu, tentang bagaimana Grammozis saat itu memarahi dia dan rekan-rekan setimnya habis-habisan.

"Itu tidak boleh dilakukan," lanjut Großkreutz dalam podcast-nya Viertelstunde Fussball mengarah kepada Fährmann, yang kini telah mengakhiri kariernya. "Saya juga tahu banyak hal dari rekan setim. Apa yang dia katakan, apa yang mungkin dia percayakan kepada saya. Itu tetap saya simpan. Hal-hal seperti itu tetap di ruang ganti," tegas Großkreutz, yang bersama co-host-nya Cornelius Küpper tetap mengundang Fährmann ke podcast tersebut.

Kevin Großkreutz tidak pernah memenangkan Revierderby melawan Ralf Fährmann

Großkreutz dan Fährmann berhadapan langsung tujuh kali, pertama kali saat masih di level U19. Saat itu Großkreutz pada Desember 2005 meraih hasil imbang 1:1 bersama tim U-19 LR Ahlen melawan tim muda Schalke yang diperkuat Fährmann, Benedikt Höwedes, atau Mesut Özil. Großkreutz membawa Ahlen unggul lebih dulu, sebelum S04 menyamakan kedudukan lewat Giuseppe Pisano sesaat menjelang laga usai.

Dari enam pertemuan di level profesional, tiga di antaranya merupakan Revierderby antara BVB dan S04, dengan dua duel dimenangkan Schalke milik Fährmann dan satu lainnya berakhir imbang tanpa gol.

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Sebagai ikon dari dua rival bebuyutan, Großkreutz dan Fährmann setidaknya secara olahraga memang secara alami memiliki kadar ketidaksukaan tertentu. "Saat saya masuk ke lapangan untuk pemanasan di Dortmund, tindakan pertama saya selalu meludah dengan penuh tenaga ke arah Südtribüne, 'Tembok Kuning'. Di 'Süd' berdiri lebih dari 20.000 orang gila yang berharap kami semua mati. Meludah itu selalu menjadi salam khusus saya untuk mereka," ungkap Fährmann dengan pas.

Sementara Großkreutz, kelahiran Dortmund, sudah menjadi pendukung fanatik BVB sejak kecil, Fährmann pada usia 14 tahun pindah dari Chemnitzer FC ke Gelsenkirchen yang jauh dan kemudian berhasil menembus tim profesional di S04. Meskipun akhir masanya di Schalke sama sekali tidak berjalan tanpa kegaduhan, Die Königsblauen tetap tertanam kuat di hati Fährmann. "Sebisa mungkin saya mencoba mengabaikan Schalke, saya tidak berhasil. Saya mengikuti semua pertandingan di TV dan sangat berharap para fans mendapatkan kesuksesan olahraga. Terlepas dari semuanya: Saya mencintai Schalke. Itulah kebenarannya," tegas pria 38 tahun itu dalam bukunya.