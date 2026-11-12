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Italia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Prancis di San Siro. Setelah tertinggal akibat gol cepat Michael Olise, Italia bangkit berkat disiplin taktik dan efektivitas yang lebih tinggi di sepertiga akhir lapangan. Francesco Esposito menjadi pembeda, memimpin Italia yang tampil tajam dalam penyelesaian akhir dan memanfaatkan ketidakmampuan Prancis mengatasi transisi bertahan.

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Jalannya pertarungan taktik di San Siro ditentukan oleh kontras antara disiplin struktur permainan Italia dan kemampuan individu para pemain Prancis. Roberto Mancini berupaya menguasai ruang di antara area tengah dan sayap serta memanfaatkan sisi lapangan melalui bek sayapnya. Ia mengutamakan blok pertahanan menengah yang rapat agar timnya bisa melancarkan serangan balik cepat. Meski Italia hanya menguasai bola 35%, rencana mereka jelas: membiarkan Prancis menguasai bola tanpa menciptakan ancaman berarti, lalu menyerang dengan efektif ketika garis pertahanan tinggi tim tamu mulai terbuka.

Sementara itu, Zinedine Zidane berusaha memanfaatkan keunggulan teknik Prancis di lini tengah. Dengan menerapkan formasi 4-2-3-1 yang kerap berubah menjadi 4-3-3, ia ingin menciptakan keunggulan jumlah pemain di area tengah untuk membuka ruang bagi Michael Olise dan Bradley Barcola. Namun, meski mendominasi penguasaan bola hingga 65% dan melepaskan 18 tembakan, Prancis tidak memiliki struktur permainan yang cukup solid untuk menghadapi serangan vertikal Italia, terutama setelah kehilangan keunggulan yang mereka raih lewat gol Olise pada menit ke-10.

Skema taktik Italia

Italia tampil dalam formasi 4-3-3 yang disiplin dan lebih mengutamakan serangan vertikal ketimbang mempertahankan penguasaan bola. Tim Mancini memiliki pemicu tekanan yang jelas: begitu dua gelandang bertahan Prancis, Adrien Rabiot dan Lucas Da Cunha, menerima bola dengan membelakangi gawang, Sandro Tonali dan Nicolo Barella langsung maju secara agresif untuk mempersempit ruang. Tekanan dari area tengah hingga depan ini tidak dirancang untuk segera merebut bola, melainkan memaksa Prancis mengirim umpan tergesa-gesa ke jalur tengah yang padat, tempat Bastoni dan Scalvini unggul dalam duel udara serta memotong umpan.

Saat membangun serangan, Italia memanfaatkan lebar lapangan yang diberikan Michael Kayode dan Riccardo Calafiori untuk melewati tekanan Prancis. Pola utamanya adalah menarik pemain sayap Prancis ke posisi yang lebih dalam sehingga Davide Frattesi mendapat ruang untuk menyusup terlambat ke kotak penalti. Taktik itu membuahkan hasil pada gol kedua. Dengan menjadikan Esposito sebagai tumpuan di depan, Italia dapat mengirim bola panjang untuk meredakan tekanan. Kemampuannya menahan bola membantu melibatkan Nicolo Cambiaghi dalam permainan. Saat tidak menguasai bola, struktur pertahanan Italia tetap berupa 4-5-1 yang sempit. Susunan ini berhasil meredam ancaman RayanCherki di ruang antara lini tengah dan lini depan, sehingga Prancis hanya mengalirkan bola tanpa membahayakan lawan di sepanjang lini belakang mereka selama sebagian besar babak kedua.

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Skema taktik Prancis

Prancis asuhan Zidane menggunakan sistem 4-2-3-1 yang berfokus pada rotasi serangan asimetris. Dengan Olise dan Barcola tetap melebar, Prancis berupaya meregangkan barisan empat bek Italia dan menciptakan celah yang bisa dimanfaatkan Cherki di antara lini. Pada awal pertandingan, rencana ini berjalan sempurna. Gol pembuka Olise pada menit ke-10 lahir setelah Prancis memenangi perebutan bola kedua dan menemukan ruang di kotak penalti Italia sebelum tim Mancini sempat menata kembali pertahanannya.

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Namun, skema Prancis memiliki kelemahan taktis yang besar: kurangnya perlindungan saat beralih ke fase bertahan. Ketika Malo Gusto dan Adrien Truffert maju untuk memberikan opsi di sisi lapangan, dua bek tengah, Dayot Upamecano dan Jeremy Jacquet, kerap dibiarkan menghadapi tiga penyerang Italia tanpa dukungan. Meski mencatatkan 589 umpan berbanding 316 milik Italia, penguasaan bola Prancis sering kali membentuk pola “U”, bergerak dari satu sisi ke sisi lain tanpa menembus blok pertahanan rendah Italia. Dalam bertahan, Prancis kesulitan menentukan kapan harus menekan. Begitu lini pertama tekanan mereka terlewati, para gelandang kerap gagal mengikuti pergerakan Frattesi yang menyusup belakangan. Hal itu berujung pada gol yang membawa Italia unggul pada menit ke-63. Ketiadaan gelandang bertahan alami seperti Aurelien Tchouameni sangat terasa ketika Italia berulang kali menembus area tengah.

Duel taktik

Pertarungan taktik yang menentukan terjadi saat kedua tim beralih antara menyerang dan bertahan. Roberto Mancini memahami bahwa dominasi penguasaan bola Prancis justru menjadi kelemahan terbesarnya. Dengan membiarkan Prancis menguasai bola 65%, Italia menarik bek sayap lawan jauh ke depan dan menciptakan ruang luas di belakang mereka. Keuntungan bagi Italia muncul ketika para pemain sayapnya, terutama Cambiaghi, menyibukkan bek tengah Prancis sehingga Barella dan Frattesi leluasa memanfaatkan ruang di antara area tengah dan sayap.

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Catatan xG Italia sebesar 2,54 berbanding 1,88 milik Prancis menunjukkan bahwa meski Prancis melepaskan lebih banyak tembakan (18 berbanding 11), Italia menciptakan peluang yang jauh lebih berkualitas. Keputusan memainkan garis pertahanan tinggi harus dibayar mahal oleh Zinedine Zidane. Gol pertama Esposito pada menit ke-26 lahir langsung dari serangan vertikal cepat yang mendapati pertahanan Prancis belum tertata. Keputusan Mancini mengorbankan penguasaan bola demi struktur permainan yang solid dan kecepatan serangan balik menjadi faktor penentu dalam meredam keunggulan kemampuan individu para pemain Prancis.

Penyesuaian selama pertandingan

Pertandingan berubah secara signifikan pada menit ke-62 ketika Mancini memasukkan Federico Dimarco dan Antonio Vergara. Masuknya Dimarco, khususnya, terbukti sebagai keputusan jitu. Ia menggantikan Cambiaghi tetapi bermain sebagai bek sayap yang menempati posisi tinggi, lalu memberikan assist untuk Frattesi hanya satu menit setelah masuk lapangan. Perubahan ini memungkinkan Italia beralih sementara ke formasi 3-5-2 saat bertahan, sehingga mereka lebih mampu mengatasi keunggulan jumlah pemain Prancis di sisi lapangan.

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Zidane merespons dengan serangkaian pergantian pemain pada menit ke-77, memasukkan Andy Diouf, Eduardo Camavinga, dan Sael Kumbedi untuk menambah energi serta meningkatkan kemampuan merebut kembali bola. Namun, perubahan tersebut merupakan respons atas keadaan, bukan langkah untuk mendahului lawan. Ketika Prancis akhirnya menyesuaikan susunan pemain untuk mengantisipasi ancaman serangan balik Italia, tim Mancini sudah lebih dahulu mendapatkan penalti. Esposito menuntaskannya pada menit ke-75 untuk mengubah skor menjadi 3-1. Peralihan Prancis ke formasi 4-4-2 yang lebih mengandalkan serangan langsung setelah masuknya Eli Junior Kroupi gagal menembus pertahanan Italia yang berpengalaman dan semakin rapat menjelang akhir pertandingan.

Pada akhirnya, pertandingan ditentukan oleh kemampuan Italia yang lebih baik dalam membaca ruang. Prancis menguasai bola, tetapi Italia menguasai ruang. Kemampuan Mancini mengenali kelemahan pertahanan Prancis saat beralih ke fase bertahan, ditambah penyelesaian akhir Esposito yang efektif, memungkinkan Italia membalikkan ketertinggalan menjadi kemenangan meyakinkan. Kekakuan taktik Prancis, meski mereka mendominasi wilayah permainan, menjadi pengingat bahwa penguasaan bola tanpa kemampuan menembus pertahanan justru menjadi kelemahan saat menghadapi tim Italia yang tertata dengan baik.