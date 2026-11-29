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Tim tenis Italia berhasil menorehkan prestasi luar biasa dan kembali mengukir sejarah. Untuk keempat kalinya secara beruntun, sekaligus kelima sepanjang sejarahnya, tim nasional Italia berhasil menjuarai Piala Davis, turnamen antarnegara, dan menyandang gelar juara dunia dalam olahraga ini.

Meski tanpa pemain nomor satu mereka, Jannik Sinner, yang menepi karena masalah lutut yang sudah diketahui, tim asuhan kapten Filippo Volandri berhasil menuntaskan misi mengalahkan Spanyol yang diperkuat bintang Carlos Alcaraz di final. Sebelumnya, Italia menyingkirkan Korea Selatan di perempat final, lalu Republik Ceko di semifinal.

AKSI GEMILANG MUSETTI: Penampilan Lorenzo Musetti mendominasi partai final di Bologna, tempat edisi turnamen ini digelar. Ia menutup pekan sebagai pemimpin permainan tim dan berhasil menang dalam pertandingan tunggal melawan Jodar serta partai final ganda bersama Vavassori. Jika Sinner menjadi penggerak tim saat meraih gelar pertama dari empat gelar Piala Davis tersebut, dan Cobolli tampil sebagai pemimpin tim setahun lalu, tahun ini giliran petenis asal Carrara itu yang mencuri perhatian.

PARTAI GANDA JADI PENENTU: Setelah Musetti mengalahkan Jodar dan Alcaraz menaklukkan Cobolli, partai ganda menjadi penentu hasil pertemuan. Musetti dan Vavassori menghadapi Alcaraz serta Granollers, mantan petenis nomor satu dunia di nomor ganda. Italia tampil luar biasa saat mengembalikan servis lawan dan mencatatkan dua break pada set pertama yang mereka menangi telak 6-2. Pada set kedua, kedua pasangan mempertahankan servis masing-masing hingga kedudukan 5-4. Italia kemudian menyelamatkan satu set point sebelum mencatatkan break penentu pada kedudukan 6-5. Ace penentu memastikan skor akhir 7-5 dan memicu perayaan Italia.

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TIM ITALIA : Kapten Filippo Volandri bisa puas dengan penampilan timnya. Selain Musetti, Vavassori dan Cobolli yang sudah disebutkan, tim itu juga diperkuat Matteo Berrettini. Terlepas dari polemik di media sosial yang juga sudah diketahui dan dugaan perselisihan antarrekan setim yang menjadi bahan gosip, para pemain Italia pada akhirnya berhasil mengatasi setiap potensi perbedaan. Mereka tampil lebih kompak daripada tim mana pun dan sekali lagi menegaskan masa keemasan tenis Italia.