Italia, sindiran Frattesi: "Kini saya mendapat kepercayaan Mancini dan Gattuso. Karena terus-menerus diberi label, saya akhirnya ikut memercayainya"

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Davide Frattesi menjadi salah satu tokoh utama dalam kemenangan Italia yang mendebarkan dan meyakinkan dengan skor 3-1 atas Prancis di San Siro. Gelandang itu mencetak gol yang membuat Italia sementara unggul 2-1 dan mengarahkan jalannya pertandingan, setelah Sebastiano Esposito gagal mengeksekusi penalti dan sebelum Pio Esposito mencetak gol penentu. Namun, selain gol yang tercatat atas namanya, kata-katanya seusai pertandingan, yang santun tetapi tidak klise, juga meninggalkan kesan.

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PEMBUKTIAN DIRI - Selepas pertandingan, Frattesi melontarkan sejumlah unek-unek saat berbicara kepada Rai, meski tetap dengan nada yang sopan. Kata-katanya menunjukkan kepercayaan diri yang kembali tumbuh dan keinginan untuk membuktikan bahwa ia adalah gelandang yang komplet.

PENAMPILAN GEMILANG - Frattesi bermain selama 73 menit melawan Prancis sebelum digantikan Doumbia. Sepanjang waktu itu, ia tampil sebagai gelandang tengah kanan dalam formasi tiga gelandang bersama Tonali dan Barella, dengan Barella ditempatkan di sisi kiri, dan mampu menunjukkan performa yang jauh lebih dari sekadar memadai.

Gelandang Lazio itu berperan penting bukan hanya lewat golnya, yang tercipta dari salah satu pergerakan khasnya masuk ke kotak penalti dengan memanfaatkan assist Dimarco, mantan rekan setimnya di Inter. Ia juga bekerja keras saat menyerang maupun bertahan, memperkuat lini tengah Italia dan menunjukkan bahwa ia telah menjadi (atau mungkin memang sejak dulu merupakan) pemain yang jauh lebih dari sekadar gelandang yang gemar menusuk ke depan.

BISA BERMAIN BERSAMA BARELLA - Penampilan ini mengundang perhatian jika mengingat masa lalu Frattesi di Inter. Ia mampu memberi dampak tersebut ketika bermain bersama Barella di lini tengah, padahal di Inter, Barella justru membuatnya sulit mendapat tempat sehingga Frattesi hanya menjadi alternatif dan/atau bahkan pemain pelengkap.

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Namun, Mancini menunjukkan bahwa dengan menggeser Barella ke sisi kiri tengah dan berkat kerja keras para pemain sayap dalam formasi 4-3-3-nya, keduanya bisa bermain bersama tanpa masalah di lini tengah yang sama.

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SINDIRAN: "KALAU TERUS-MENERUS DIBERI LABEL..." - Di sinilah pernyataan selepas pertandingan itu terdengar seperti pembuktian diri terhadap lingkungan Inter, yang mungkin tidak pernah sepenuhnya memahami Frattesi.

Frattesi mengenang perasaannya saat mencetak gol ke gawang di San Siro itu (gol melawan Barcelona di semifinal Liga Champions, red.): "Saya merinding karena di gawang itu saya mencetak gol yang sangat membekas bagi saya. Saya sempat melihat ke arah gerbang, tapi rasanya ukurannya sudah diperkecil separuh (tertawa, red.)." Ia menyampaikan pesan penuh kasih kepada para suporter Inter, tetapi juga menekankan perbedaan perlakuan yang diterimanya kini setelah meninggalkan Milan.

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Frattesi menegaskan bahwa "Saya dan Gattuso kadang berdebat karena ia meminta saya memaksimalkan kemampuan yang saya miliki, sedangkan saya ingin menguasai sepenuhnya hal-hal yang belum bisa saya lakukan. Namun, itu memang selalu menjadi tujuan saya: melepaskan label-label yang tidak mencerminkan diri saya. Kalau terus-menerus diberi label, bisa-bisa saya sendiri ikut memercayainya. Saya senang mendapat kepercayaan dari Gattuso dan Mancini". Pesannya sudah disampaikan. Entah apa pendapat Simone Inzaghi dan Cristian Chivu setelah mendengarnya.