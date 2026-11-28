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Roberto Mancini mengungkapkan harapannya setelah kemarin genap berusia 62 tahun.

Pelatih tim nasional Italia itu mengatakan dalam wawancara dengan Corriere dello Sport: "Saya pernah bilang akan menjuarai Piala Dunia seperti ketika saya bilang kami akan menjuarai Piala Eropa? Anda tidak bisa berusaha meraih sesuatu jika tidak sepenuhnya percaya bisa melakukannya. Ketika kami membangun tim nasional yang pertama, tidak ada seorang pun yang percaya kepada kami. Kami berada di peringkat ketujuh atau kedelapan di Eropa. Orang-orang bilang Verratti dan Jorginho tidak bisa bermain bersama, tetapi mereka membentuk lini tengah yang luar biasa. Selama empat tahun kami tidak pernah kalah, jadi kami telah membangun tim dan bermain bagus, sangat bagus. Sekarang kami harus mengulanginya".

Mancini kemudian kembali membahas perpisahannya dengan tim nasional pada Agustus 2023 untuk menerima tawaran besar dari Arab Saudi: "Akar masalahnya adalah kurangnya komunikasi antara saya dan presiden Gravina. Selama beberapa bulan, saya merasa dia berniat mengganti saya begitu kesulitan pertama muncul. Kami sudah berbulan-bulan membicarakan staf, tetapi saya membiarkannya dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Sementara itu, minggu demi minggu berlalu dan persoalannya tidak kunjung selesai. Kami kembali membahasnya setelah Nations League di Belanda, tetapi tidak mencapai kesimpulan. Setelah itu, kami tidak berkomunikasi selama sebulan".

"Saat itulah saya mulai berbicara dengan pihak Arab, yang sudah menghubungi saya jauh sebelumnya. Seorang teman menelepon saya beberapa bulan sebelumnya dan menyampaikan sejumlah hal, menawarkan kemungkinan seperti itu. Saya pun sempat mempertimbangkannya. Saya keliru karena tidak mengundurkan diri setelah Nations League, tetapi sejujurnya saya tidak ingin pergi. Saya ingin bertahan, saya tidak berniat pergi, tetapi terkadang banyak hal terjadi. Saya rasa saya melakukan kesalahan, terutama dalam menilai beberapa hal yang seharusnya dibicarakan. Jika kami melakukannya, mungkin tidak akan terjadi apa-apa. Seharusnya saya naik pesawat ke Roma dan menyelesaikan persoalan dengan presiden".

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"Kapan saya sadar telah melakukan kesalahan besar? Seketika itu juga, tetapi saya tidak bisa lagi kembali. Arab Saudi ternyata menjadi pengalaman yang sangat rumit. Seandainya Luca Vialli ada, kami pasti akan berbicara dan menyelesaikan banyak hal".

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"Apakah saya meminta Gravina agar saya bisa kembali setelah kepergian Spalletti? Saya tidak suka dengan cara semuanya berakhir. Sejumlah rekan saya tidak menyukai pilihan Malagò? Itu semua karena iri, hal-hal seperti ini terjadi setiap hari di klub: pemecatan, pengunduran diri, dan kembalinya seseorang. Saya telah mengakui kesalahan tanpa mencari pembenaran ataupun alasan. Saya mencoba memberikan penjelasan dan meminta maaf berulang kali".

"Apakah tahun ini saya kembali menjadi pelatih Italia berkat kasus Pirlo? Pertama kali pun begitu. Saya bukan orang yang semula ditunjuk menjadi pelatih tim nasional, melainkan Carlo Ancelotti. Mereka beralih kepada saya ketika dia memilih jalan lain. Apakah saya orang yang beruntung? Sesekali memang perlu sedikit keberuntungan".

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"Saya terpaksa memanggil pemain-pemain muda yang bahkan belum pernah bermain di Serie A, karena porsi pemain Italia tinggal 30 persen. Persentase yang memalukan. Saya tidak punya pilihan selain mencari pemain muda berpotensi yang bisa berkembang. Saya juga harus mengambil risiko dengan memainkan mereka dalam pertandingan penting. Ada pemain-pemain muda dengan kemampuan luar biasa, tetapi mereka membutuhkan waktu dan pengalaman untuk menunjukkannya. Bagi saya, aspek teknik adalah yang terpenting. Itulah yang saya perhatikan ketika memilih pemain. Setelah itu, saya mencoba memahami di posisi mana dia bisa tampil paling baik, tetapi hanya penampilannya di lapangan yang bisa memberikan jawabannya".

"Klub-klub sama sekali tidak peduli pada tim nasional, yang harus mencari solusi sendiri. Tidak ada gunanya terus mengeluhkan situasi yang sudah terbentuk setidaknya selama 20 tahun. Kami hanya perlu mencari pemain dan memberi mereka pengalaman, meski berisiko kalah dalam beberapa pertandingan. Jelaskan kepada saya mengapa para pemilik klub asing harus peduli pada tim nasional kami".

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"Kekalahan terakhir di Belgia? Kami kecewa. Pada awalnya, kami tentu akan menerima jika ditawari pencapaian seperti itu. Namun, ketika sudah sampai di sana, Anda selalu berharap bisa melangkah lebih jauh. Kami memang pantas kalah dari Belgia. Saya menonton ulang laga yang berakhir 4-1 itu untuk memahami penyebab kekalahan seperti itu. Selama 45 menit, mereka tidak berbuat lebih banyak daripada kami. Dua atau tiga kejadian mengubah pertandingan. Kami agak lengah dalam beberapa situasi bertahan. Menurut saya, dua pertandingan melawan Belgia akan lebih penting dan lebih banyak memberi pelajaran daripada dua pertandingan melawan Prancis".

"Siapa pemain yang belum memenuhi potensinya, yang saya yakini akan sukses tetapi justru mengecewakan? Saya tidak perlu melihat terlalu jauh ke belakang. Menurut saya, Zaniolo memiliki potensi besar. Ketika pertama kali saya memanggilnya ke tim nasional, pada sesi latihan pertama dia tampak seperti anak kecil yang bermain bersama orang-orang dewasa. Pada sesi ketiga, dia tampak seperti pemain dewasa yang bermain bersama sesamanya. Dengan kualitas fisik dan teknik yang dimilikinya, sekarang dia seharusnya menjadi bintang sepak bola Italia. Apakah setelah kejadian terakhir saya menganggap kiprahnya bersama tim nasional sudah berakhir? Tidak. Saya memanggil pemain yang tampil bagus saat pemanggilan dilakukan dan bisa memberikan sesuatu kepada tim. Selain itu, Nico selalu bersikap baik kepada saya, terlepas dari masalah pribadi yang pernah dihadapinya. Saya berharap dia melakukan segala yang dia bisa untuk kembali. Saya menyukai pemain yang tidak lazim karena merekalah yang membuat perbedaan. Kami bisa mengasah semua prinsip dan taktik yang kami inginkan dan pahami, tetapi pada akhirnya pertandingan ditentukan oleh mereka yang tahu cara bermain. Begitulah kenyataannya. Anda tidak bisa berharap selalu mendominasi. Anda juga harus bisa bertahan dalam situasi sulit. Jika memiliki pemain dengan kemampuan lebih, dia bisa menentukan hasil lewat satu aksi".

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"Siapa yang akan menjuarai Serie A? Menurut saya, Roma. Apakah pendukung Lazio akan senang mendengarnya? Saya rasa Inter adalah tim terbaik. Saya sangat yakin pada Napoli di awal musim, tetapi mereka mengalami terlalu banyak cedera. Soal Lazio, saya hanya bisa mengatakan ini: jangan berharap mereka akan terpuruk".