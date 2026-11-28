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Roberto Mancini menyampaikan sebuah harapan pada hari ulang tahunnya yang ke-62 kemarin.

Pelatih tim nasional Italia itu mengatakan dalam wawancara dengan Corriere dello Sport: "Saya bilang akan menjuarai Piala Dunia, seperti ketika saya bilang kami akan menjuarai Piala Eropa? Anda tidak bisa berusaha meraih sesuatu jika tidak sepenuhnya percaya. Ketika kami membangun tim nasional yang pertama, tidak ada seorang pun yang percaya kepada kami. Kami berada di urutan ketujuh atau kedelapan di Eropa. Orang-orang bilang Verratti dan Jorginho tidak bisa bermain bersama, tetapi mereka membentuk lini tengah yang fantastis. Kami melewati empat tahun tanpa kalah sekali pun. Jadi, kami sudah membangun tim, bermain bagus, sangat bagus, dan sekarang kami harus mengulanginya".

Mancini kemudian kembali membahas perpisahannya dengan tim nasional pada Agustus 2023 untuk menerima tawaran besar dari Arab Saudi: "Akar dari semua itu adalah kurangnya komunikasi antara saya dan Presiden Gravina. Selama beberapa bulan, saya berpikir bahwa dia berniat mengganti saya begitu kesulitan pertama muncul. Kami sudah berbulan-bulan membicarakan staf, tetapi saya membiarkannya dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Sementara itu, pekan demi pekan berlalu tanpa ada persoalan yang terselesaikan. Kami kembali membahasnya setelah Nations League di Belanda, tetapi tidak mencapai kesimpulan. Setelah itu, tidak ada komunikasi selama sebulan".

"Karena itulah saya mulai berbicara dengan pihak Arab, yang sudah menghubungi saya jauh sebelumnya. Seorang teman menelepon saya beberapa bulan sebelumnya, menyampaikan beberapa hal dan menawarkan kemungkinan seperti itu. Saya pun sempat mempertimbangkannya. Saya salah karena tidak mengundurkan diri setelah Nations League, tetapi sejujurnya saya tidak ingin pergi. Saya ingin bertahan, tidak berniat pergi, tetapi terkadang sesuatu terjadi. Saya rasa saya membuat kesalahan, terutama dalam menilai beberapa hal yang seharusnya dibicarakan. Jika kami membicarakannya, mungkin semua itu tidak akan terjadi. Saya seharusnya naik pesawat, terbang ke Roma, dan menjernihkan persoalan dengan presiden".

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"Kapan saya sadar telah melakukan kesalahan besar? Seketika, tetapi saya tidak bisa lagi kembali. Pengalaman di Arab Saudi ternyata sangat rumit. Seandainya Luca Vialli masih ada, kami pasti akan berbicara dan menyelesaikan banyak hal".

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"Apakah saya meminta Gravina agar bisa kembali setelah kepergian Spalletti? Saya tidak suka dengan cara semuanya berakhir. Banyak rekan saya tidak menyukai keputusan Malagò? Itu semua karena iri. Hal-hal seperti ini terjadi setiap hari di klub: pemecatan, pengunduran diri, dan kembalinya seseorang. Saya mengakui kesalahan saya tanpa mencari keringanan ataupun dalih. Saya mencoba memberikan penjelasan dan meminta maaf berkali-kali".

"Apakah saya kembali melatih Italia tahun ini karena situasi Pirlo? Kali pertama juga begitu. Bukan saya yang ditunjuk untuk menjadi pelatih tim nasional, melainkan Carlo Ancelotti. Mereka beralih kepada saya ketika dia memilih opsi lain. Apakah saya orang yang beruntung? Sesekali, sedikit keberuntungan memang diperlukan".

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"Saya terpaksa memanggil pemain-pemain muda yang bahkan belum pernah bermain di Serie A karena porsi pemain Italia tinggal 30 persen. Persentase yang memalukan. Saya tidak punya pilihan selain mencari pemain muda dengan potensi untuk berkembang. Saya pun harus mengambil risiko dengan memainkan mereka dalam pertandingan penting. Ada pemain-pemain muda dengan kualitas luar biasa, tetapi untuk menunjukkannya mereka membutuhkan waktu dan pengalaman. Bagi saya, aspek tekniklah yang penting. Itulah yang saya perhatikan saat memilih pemain. Setelah itu, saya berusaha memahami di posisi mana dia bisa tampil paling baik, tetapi hanya penampilannya di lapangan yang bisa memberikan jawaban".

"Klub-klub sama sekali tidak peduli pada tim nasional, yang harus mencari solusi sendiri. Tidak ada gunanya mengeluhkan situasi yang sudah terbentuk setidaknya selama 20 tahun ini. Kami hanya perlu mencari pemain dan memberi mereka pengalaman, meski berisiko kalah dalam beberapa pertandingan. Jelaskan kepada saya, mengapa pemilik klub dari luar negeri harus peduli pada tim nasional kami?"

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"Kekalahan terakhir di Belgia? Kami kecewa. Pada awalnya, kami pasti bersedia menerima perjalanan sejauh itu, tetapi ketika sudah sampai di sana, Anda selalu berharap bisa melaju lebih jauh. Kami pantas kalah melawan Belgia. Saya menonton ulang kekalahan 4-1 itu untuk memahami penyebabnya. Selama 45 menit, mereka tidak melakukan lebih banyak hal daripada kami. Dua atau tiga kejadian mengubah pertandingan. Kami sedikit lengah dalam beberapa situasi bertahan. Saya rasa dua pertandingan melawan Belgia akan terbukti lebih penting dan lebih memberi pelajaran daripada dua pertandingan melawan Prancis".

"Siapa pemain yang belum memenuhi potensinya, yang saya yakini akan berhasil tetapi justru mengecewakan? Saya tidak perlu melihat terlalu jauh ke belakang. Menurut saya, Zaniolo memiliki potensi besar. Ketika saya memanggilnya ke tim nasional, pada latihan pertama dia tampak seperti anak kecil yang bermain bersama orang dewasa. Pada latihan ketiga, dia tampak seperti orang dewasa yang bermain bersama sesama orang dewasa. Dengan kualitas fisik dan teknik yang dimilikinya, sekarang dia seharusnya menjadi bintang sepakbola Italia. Apakah setelah kejadian terakhir saya menganggap kiprahnya bersama tim nasional sudah berakhir? Tidak. Saya memanggil pemain yang sedang tampil bagus pada saat pemanggilan, yang bisa memberikan sesuatu kepada tim. Selain itu, bersama saya Nico selalu berperilaku baik, terlepas dari masalah pribadi yang pernah dia alami. Saya berharap dia melakukan segala yang dia bisa untuk kembali. Saya menyukai pemain yang tidak mengikuti pola karena merekalah yang membuat perbedaan. Kami bisa melatih semua prinsip dan taktik yang kami inginkan dan kami ketahui, tetapi pada akhirnya ada pertandingan yang ditentukan oleh pemain yang tahu cara bermain. Memang begitulah adanya. Anda tidak bisa berharap selalu mendominasi. Anda juga harus tahu cara bertahan dalam tekanan, dan jika memiliki pemain dengan kemampuan lebih, dia bisa menentukan hasil lewat satu aksi".

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"Siapa yang akan menjuarai Serie A? Saya rasa Roma. Apakah pendukung Lazio akan senang? Saya pikir Inter adalah tim terbaik. Saya sangat percaya kepada Napoli pada awalnya, tetapi mereka mengalami terlalu banyak cedera. Soal Lazio, saya bisa mengatakan ini: jangan berharap mereka akan terpuruk".