Italia, Mancini: "Kondisi Calafiori perlu dievaluasi, Dimarco sebagai pemain sayap adalah ide yang sudah lama saya pikirkan. Kami tidak bermain untuk hasil imbang, itu bukan mentalitas kami. Saya sudah optimistis bahkan setelah kekalahan di leg pertama"

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Italia memperebutkan tiket ke putaran final Nations League 2026/2027 saat bertandang ke Belgia, dengan dua dari tiga kemungkinan hasil cukup untuk lolos. Roberto Mancini menyatakan dalam konferensi pers bahwa ia bangga memiliki kesempatan ini.

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Dua dari tiga hasil bisa membawa mereka lolos, tetapi hanya satu yang ingin diraih: kemenangan. Italia asuhan Roberto Mancini akan mempertaruhkan peluang lolos ke putaran final Nations League 2026/2027 saat menghadapi Belgia besok, mulai pukul 20.45 di Stadion King Baudouin, Brussel.

Berkat kemenangan atas Prancis, Italia memuncaki Grup 1 Liga A dan mempertahankan keunggulan satu poin atas Belgia. Dengan keunggulan itu, hasil imbang pun cukup untuk meloloskan Italia, terlepas dari hasil pertandingan Prancis.

Namun, Belgia adalah tim yang mampu mengalahkan Italia dengan telak pada pertemuan pertama. Karena itu, saat membahas pertandingan tersebut kepada Sky dan dalam konferensi pers hari ini, pelatih Italia Mancini meminta timnya tetap tenang meski bangga dengan peluang yang mereka miliki.



KEBANGGAAN - "Berada di sini dan punya kesempatan memperebutkan kelolosan dari grup ini merupakan alasan untuk bangga atas apa yang telah dilakukan para pemain hingga hari ini. Ini tidak akan mudah, Belgia adalah tim nasional yang sangat bagus".

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KEKALAHAN PADA PERTEMUAN PERTAMA - "Saya cukup optimistis bahkan setelah kekalahan pada pertemuan pertama: menurut saya, tim tampil berbeda pada babak kedua, meski secara keseluruhan Belgia mungkin memang pantas menang."

Pertandingan berikutnya BEL UEFA Nations League A 14.45 ITA

BELGIA SEPERTI PRANCIS - "Kami akan memainkan permainan kami sendiri seperti yang selalu kami lakukan. Menurut saya, Belgia adalah tim yang dihuni pemain-pemain dengan kemampuan teknik yang bagus dan kecepatan. Mereka tidak jauh berbeda dari Prancis.



KERAGUAN SOAL SUSUNAN PEMAIN - "Keraguan menjelang latihan terakhir? Kita lihat besok pagi. Hari ini para pemain menjalani latihan pemulihan dan besok kami akan menilai kondisi mereka. Kami berharap Cambiaghi bisa pulih. Kami sudah mencobanya pagi ini, tetapi dia masih merasa sakit. Kami pasti akan melakukan 2 pergantian (Cambiaghi dan Frattesi), tetapi kami harus menilai siapa yang perlu beristirahat."



CALAFIORI DAN DIMARCO DI POSISI SAYAP - Ya, kami harus menilainya besok. Menempatkan Dimarco di posisi itu adalah opsi yang sudah lama kami pikirkan. Kami akan memutuskannya besok. Segalanya harus dilihat berdasarkan pertandingan, termasuk saat laga berlangsung.



WASPADAI BELGIA - "Pertandingan berbahaya? Tentu, karena ini pertandingan terakhir. Kami memulai dengan sedikit keunggulan, tetapi itu bukan berarti kami harus puas dengan hasil imbang. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan tim yang baru tersingkir dari Piala Dunia oleh Spanyol pada menit terakhir"