Italia, Mancini: "Calafiori perlu dievaluasi. Memainkan Dimarco sebagai pemain sayap sudah lama saya pikirkan. Belgia seperti Prancis, saya sudah optimistis sejak kekalahan pada pertemuan pertama"

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Italia memperebutkan tiket ke putaran final Nations League 2026/2027 saat bertandang ke Belgia, dengan dua dari tiga kemungkinan hasil berpihak kepada mereka. Dalam konferensi pers, Roberto Mancini menegaskan kebanggaannya mendapat kesempatan ini.

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Dua dari tiga hasil, tetapi hanya satu yang ingin diraih: kemenangan. Italia asuhan Roberto Mancini akan menghadapi Belgia besok mulai pukul 20.45 di Stadion Raja Baudouin, Brussel, dengan peluang lolos ke putaran final Nations League 2026/2027 dipertaruhkan.

Berkat kemenangan atas Prancis, Italia naik ke puncak Grup 1 Liga A dan mempertahankan keunggulan satu poin atas Belgia. Keunggulan itu membuat hasil imbang pun cukup untuk meloloskan Italia, terlepas dari hasil yang diraih Prancis.

Namun, Belgia adalah tim yang mampu menimpakan kekalahan telak kepada Italia pada pertemuan pertama. Karena itu, saat membahas pertandingan tersebut kepada Sky dan dalam konferensi pers hari ini, pelatih Italia Mancini menyerukan ketenangan meski bangga atas peluang ini.



KEBANGGAAN - "Berada di sini dan berjuang untuk lolos dari grup ini merupakan sebuah kebanggaan atas apa yang telah dilakukan para pemain hingga hari ini. Ini tidak akan mudah, Belgia adalah tim nasional yang sangat bagus".

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KEKALAHAN PADA PERTEMUAN PERTAMA - "Saya cukup optimistis bahkan setelah kekalahan pada pertemuan pertama: menurut saya, tim tampil berbeda pada babak kedua. Namun, secara keseluruhan, mungkin Belgia pantas menang."

Pertandingan berikutnya BEL UEFA Nations League A 14.45 ITA

BELGIA SEPERTI PRANCIS - "Kami akan bermain dengan cara kami seperti yang selalu kami lakukan. Saya rasa Belgia adalah tim yang terdiri dari pemain-pemain dengan teknik bagus dan kecepatan. Mereka tidak jauh berbeda dari Prancis.



KERAGUAN SOAL SUSUNAN PEMAIN - "Keraguan menjelang sesi latihan terakhir? Kita lihat besok pagi. Hari ini para pemain menjalani latihan pemulihan dan kami akan menilai kondisi mereka besok. Kami berharap Cambiaghi bisa pulih. Kami mencobanya pagi ini, tetapi dia masih merasakan nyeri. Kami pasti akan melakukan 2 perubahan (Cambiaghi dan Frattesi), tetapi kami harus menilai siapa yang perlu beristirahat."



CALAFIORI DAN DIMARCO DI SAYAP - Ya, kami harus menilainya besok. Memainkan Dimarco di sana adalah opsi yang sudah lama kami pikirkan. Kami akan memutuskannya besok. Segalanya harus dilihat berdasarkan situasi pertandingan, termasuk saat pertandingan berlangsung.



WASPADAI BELGIA - "Pertandingan berbahaya? Tentu, karena ini pertandingan terakhir. Kami memulai dengan sedikit keunggulan, tetapi itu bukan berarti kami harus puas dengan hasil tersebut. Ini akan menjadi pertandingan yang menarik melawan tim yang tersingkir dari Piala Dunia oleh Spanyol hanya pada menit terakhir."