Italia, Kean: "Untunglah gol itu akhirnya tercipta. Penonton sangat mendukung kami"

Gol Moise Kean mengunci kemenangan Italia atas Irlandia Utara, yang membawa tim Azzurri melaju ke final babak playoff untuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia. Penyerang yang mencetak gol kedua (2-0) setelah gol pembuka Tonali (1-0) itu berbicara kepada media Rai usai pertandingan.

PENTINGNYA GOL - "Kami harus tetap tenang. Sekarang kami fokus pada pertandingan kedua, yang jauh lebih penting. Kemenangan ini memberi kami kekuatan untuk melangkah maju. Yang penting adalah terus maju, meski ada kesalahan. Untunglah gol itu tercipta."

PENONTON - "Mereka memberi kami dorongan, kami membutuhkannya. Malam ini membuat kami bersemangat, kami adalah tim yang hebat dan menatap final dengan percaya diri. Kami merasa nyaman satu sama lain dan memberikan 100% untuk satu sama lain."