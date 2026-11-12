Italia juga punya pencetak gol di Piala Dunia: Pio Esposito sudah mencetak gol seperti Totti. Saat menghadapi Prancis, ada air mata, ciuman untuk Sebastiano, dan upaya mengejar rekor Meazza serta Riva

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Italia menang berkat Francesco Pio Esposito. Dua gol penyerang Inter itu yang menumbangkan Prancis merupakan dwigol pertamanya bersama timnas Italia, sekaligus membawa koleksi golnya menjadi sembilan dalam 14 pertandingan. Semua itu dicapainya pada usia 21 tahun empat bulan, dengan catatan yang memecahkan rekor.

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Mengherankan jika mengingat Pio Esposito sudah menyamai jumlah gol bersama Italia milik legenda sepak bola Italia seperti Francesco Totti, yang mencetak 9 gol, sama seperti Pio, tetapi dalam 58 penampilan, 44 lebih banyak daripada pemain Inter itu.

Gemilang bersama Inter, luar biasa saat membela Italia. Penyerang asal Castellammare itu sedang memecahkan berbagai rekor di usia muda bersama Italia dan menanjak dalam daftar pencetak gol. Sang penyerang menjadi pemain pertama yang mencetak sedikitnya sembilan gol dalam 14 penampilan pertamanya. Ia juga telah melampaui Bobo Vieri dan, dalam sejarah sepak bola Italia, hanya kalah dari Giuseppe Meazza, satu-satunya pemain yang pada usia yang sama berhasil mencetak lebih banyak gol darinya (11 berbanding 9).

Esposito terus mencetak gol bersama Italia dengan rata-rata gol yang luar biasa, mendekati satu gol setiap 100 menit dan dengan demikian lebih dari satu gol setiap dua pertandingan. Berkat dua golnya di San Siro, ia sudah naik ke peringkat ke-42 dalam daftar 50 pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Italia. Seperti disebutkan, ia sudah menyamai Totti dan masih memiliki deretan nama besar sepak bola Italia di atasnya: Cassano dan Zola tinggal selangkah lagi, sementara Balotelli mengoleksi 14 gol, Toni dan Vialli masing-masing 16. Immobile mencetak 17 gol, Bettega dan Gilardino masing-masing 19, Paolo Rossi 20, dan De Rossi 21.

Untuk masuk sepuluh besar, ia harus melewati Sandro Mazzola (22 gol bersama Italia), lalu membidik torehan 23 gol milik Vieri dan Graziani serta 25 gol milik Baloncieri, Inzaghi, dan Altobelli. Lima besar kemudian dimulai dengan Baggio dan Del Piero (27 gol), sedangkan tiga besar ditempati, seperti yang sudah terjadi selama puluhan tahun, oleh Piola dengan 30 gol, Meazza dengan 33, dan Riva dengan 35. Dari 9 gol Esposito hingga 35 gol milik Rombo di Tuono, ada selisih 26 gol. Itu misi yang sangat sulit, tetapi dari pertandingan ke pertandingan, semakin menjadi sebuah target.

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Laga melawan Prancis menjadi malam yang penuh emosi bagi Pio. Gol pertama yang menunjukkan naluri mencetak golnya, kekecewaan atas kegagalan penalti saudaranya, Sebastiano, lalu gol yang mengubah skor menjadi 3-1, disertai air mata karena kesalahan Seba sekaligus kenangan akan apa yang terjadi di Zenica. Kala itu, dalam laga play-off melawan Bosnia, Pio gagal mengeksekusi penaltinya. Kali ini, Maignan tak mampu menjangkau bola. Bagi Pio, itu melegakan, seolah beban terangkat dari bahunya yang kekar. Air mata, otot yang dipamerkan, selebrasi meluncur di rumput San Siro yang menjadi kandangnya, lalu ciuman untuk saudaranya yang telah ditarik ke bangku cadangan oleh Mancini.

Dalam wawancara dengan Rai usai laga, ia mengatakan bahwa catatan golnya tidak membuatnya takut, melainkan membuatnya senang. Soal penalti, ia menjelaskan bahwa dirinya memikul tanggung jawab tambahan: membuat orang melupakan kegagalan saudaranya. Itu momen sulit, seperti terlihat dari air matanya yang juga membuat kenangan tentang Zenica kembali muncul. "Saya tidak bisa bersembunyi seumur hidup," pungkasnya. Kata-kata seorang pemimpin, kata-kata dari sosok yang ditakdirkan untuk hal besar dan bertekad menulis ulang rekor timnas Italia.