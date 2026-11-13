Italia, Frattesi cedera: tinggalkan pemusatan latihan timnas akibat keluhan otot

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Sehari setelah Italia mengalahkan Prancis 3-1, timnas Italia kehilangan Davide Frattesi, pencetak gol kedua Italia dalam laga tersebut. Gelandang Lazio itu mengalami keluhan otot.

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Seperti disebutkan dalam pernyataan resmi FIGC, sehari setelah kemenangan comeback atas Prancis, timnas Italia kembali berlatih di Pusat Olahraga Angelo Moratti untuk mempersiapkan pertandingan hari Minggu melawan Belgia, laga terakhir di grup UEFA Nations League. Skuad dibagi menjadi dua kelompok. Para pemain yang menjadi starter saat menghadapi Prancis menjalani sesi pemulihan di pusat kebugaran dan kolam renang, sementara pemain lainnya berlatih di lapangan.

Sementara itu, Davide Frattesi telah meninggalkan pemusatan latihan timnas Italia. Gelandang Lazio tersebut, yang mencetak gol ke gawang Prancis kemarin, mengalami keluhan otot yang membuatnya tidak bisa tampil melawan Belgia dan karena itu akan kembali ke klubnya.