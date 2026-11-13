Italia, Frattesi cedera: tinggalkan pemusatan latihan timnas akibat keluhan otot

Sehari setelah Italia mengalahkan Prancis 3-1, timnas Italia kehilangan Davide Frattesi, pencetak gol kedua Italia dalam laga tersebut. Gelandang Lazio itu mengalami keluhan otot.
Seperti disebutkan dalam pernyataan resmi FIGC, sehari setelah kemenangan comeback atas Prancis, timnas Italia kembali berlatih di Pusat Olahraga Angelo Moratti untuk mempersiapkan pertandingan hari Minggu melawan Belgia, laga terakhir di grup UEFA Nations League. Skuad dibagi menjadi dua kelompok. Para pemain yang menjadi starter saat menghadapi Prancis menjalani sesi pemulihan di pusat kebugaran dan kolam renang, sementara pemain lainnya berlatih di lapangan.
Sementara itu, Davide Frattesi telah meninggalkan pemusatan latihan timnas Italia. Gelandang Lazio tersebut, yang mencetak gol ke gawang Prancis kemarin, mengalami keluhan otot yang membuatnya tidak bisa tampil melawan Belgia dan karena itu akan kembali ke klubnya.
Caporedattore di calciomercato.com dal 2010, laureato in Scienze politiche e iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 2006. Pavese di origine e di residenza, pendolare verso Milano da oltre 20 anni. Ho imparato a leggere sfogliando i quotidiani che comprava mio padre, sportivi e non, e mi sono innamorato del calcio grazie alla Nazionale campione del Mondo nel 1982 e alla Juventus di Platini. Amo l'adrenalina della breaking news, la partita 'live' (ho iniziato a fare le dirette testuali con il Televideo Rai, fino a calciomercato.com) e i pezzi di approfondimento e opinione, in particolare sulla Juventus. Lihat Profil Penulis