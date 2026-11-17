Bagikan Ikuti GOAL di Google

Naik turun: dari kemenangan 3-1 atas Prancis hingga kekalahan 4-1 di Belgia, Italia besutan Roberto Mancini menunjukkan sinyal yang bertolak belakang.

Iklan

Dalam kedua kesempatan itu, pelatih timnas Italia menurunkan duet bek tengah Giorgo Scalvini dan Alessandro Bastoni, yang tampil baik di San Siro tetapi tampil buruk di Stadio Re Baldovino di Brussel.

Di Brussel, sejujurnya, mereka tidak mendapat perlindungan memadai dari lini tengah. Semula, Mancini mencoba memperkuat sektor tersebut dengan Fagioli dan Pisilli, yang keduanya diganti pada akhir babak pertama.

Lalu, pada babak kedua, pelatih timnas Italia memutuskan untuk mengambil segala risiko. Saat itu skor sementara 3-1, sedangkan untuk lolos ke perempat-final Nations League, Italia setidaknya membutuhkan hasil imbang.

Karena itu, Mancini mengubah susunan Italia menjadi lebih ofensif, memakai formasi 3-4-3 dengan memasukkan Federico Dimarco, Marco Palestra, dan Alphadjo Cisse, tetapi langkah itu tidak membuahkan hasil yang diharapkan.

Iklan Iklan

Justru, Italia menjadi rentan terhadap serangan balik Belgia yang sangat cepat. Bahkan sebelum pemain AC Milan Diego Moreira mencetak gol keempat, yang juga merupakan gol pertamanya untuk timnas senior, trio bek Kayode, Bastoni, dan Calafori sudah dibiarkan menghadapi situasi sulit tanpa perlindungan.

Topik Terkait

Salah satu serangan menjadi buktinya: kiper Lammens hanya perlu melepaskan umpan panjang sederhana untuk melewati dua gelandang tengah, Barella dan Doumbia, yang sama-sama menekan tinggi di tepi kotak penalti lawan.

Di bangku cadangan ada Daniele Ghilardi, yang baru pertama kali mendapat panggilan ke timnas senior. Sementara itu, rekan setimnya di Roma, Gianluca Mancini, absen karena cedera.

Iklan

Masih mengenai bek tengah, untuk ke depannya Roberto Mancini menanti dan berharap kepada Giovanni Leoni.

Pemain muda kelahiran 2006 itu, yang akan berusia 20 tahun pada 21 Desember mendatang, mulai melihat titik terang setelah mengalami cedera lutut parah (robek ligamen krusiatum) pada September 2025.

Iklan

Cedera itu terjadi sebulan setelah kepindahannya dari Parma ke Liverpool dengan biaya €30 juta ditambah potensi bonus €4 juta dan 10% dari nilai penjualan berikutnya.

Tanggal cedera itu bertepatan dengan satu-satunya penampilannya sejauh ini bersama Reds: pada 23 September 2025, dalam kemenangan kandang 2-1 atas Southampton di Piala Liga Inggris.

Iklan

Leoni diperkirakan kembali bermain pada Januari, tepat waktu untuk mendapat panggilan Italia dalam dua pertandingan persahabatan (yang belum diatur) pada jeda internasional berikutnya, yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Maret.