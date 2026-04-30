Italia dipastikan tidak akan ikut serta: Infantino mengambil keputusan tegas terkait isu Iran

Hal itu disampaikan Presiden Gianni Infantino pada pembukaan Kongres FIFA pada Kamis di Vancouver. Sebelumnya, beredar kembali rumor tentang putaran final tanpa Iran, karena delegasi Iran telah membatalkan keikutsertaannya dalam kongres badan sepak bola dunia tersebut. Dalam hal ini, Italia yang semula tersingkir mungkin saja bisa ikut serta dalam Piala Dunia.

"Izinkan saya segera menjelaskannya. Bagi mereka yang mungkin ingin mengatakan atau menulis hal lain: Iran tentu saja akan berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026. Dan tentu saja Iran akan bermain di AS," kata Infantino: "Dan alasannya sangat sederhana: Kami menyatukan. Kami harus menyatukan orang-orang. Itu adalah tanggung jawab saya. Itu adalah tanggung jawab kita."

Kanada menolak izin masuk bagi ketua federasi sepak bola Iran ke Kongres FIFA

Alasan penolakan Iran adalah "penghinaan" oleh seorang petugas kepolisian saat kedatangan mereka di Bandara Toronto, seperti yang ditekankan oleh asosiasi dalam sebuah pernyataan yang dikutip oleh media Iran. Presiden federasi Mehdi Taj dan dua staf lainnya, yang masuk dengan visa resmi, "telah kembali ke Turki dengan penerbangan pertama yang tersedia karena perilaku tidak pantas petugas imigrasi di bandara dan penghinaan terhadap salah satu badan paling terhormat di angkatan bersenjata Iran," demikian bunyi pernyataan tersebut.

Menurut laporan media, Taj ditolak masuk meskipun memiliki visa yang sah. Presiden federasi tersebut memiliki latar belakang di badan intelijen Garda Revolusi Iran. Organisasi ini diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh Kanada.

Tim tersebut akan menghadapi Selandia Baru dan Belgia di Grup G di Los Angeles, serta Mesir di Seattle.