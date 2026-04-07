Italia dan Uni Emirat Arab menanti-nanti... pernyataan terbaru dari Iran mengenai partisipasi dalam Piala Dunia

Ahmad Dunya Mali, 66 tahun, Menteri Olahraga Iran, hari ini, Selasa, mengeluarkan pernyataan baru mengenai partisipasi tim nasional dalam Piala Dunia 2026, yang dijadwalkan berlangsung antara 11 Juni dan 19 Juli di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Asosiasi Sepak Bola Iran sedang melakukan tekanan untuk memindahkan tiga pertandingan tim nasional yang dijadwalkan dalam babak penyisihan grup Piala Dunia dari Amerika Serikat ke Meksiko; karena situasi perang Amerika-Israel terhadap Iran.

Asosiasi Sepak Bola Iran telah menyebutkan bulan lalu bahwa mereka telah memulai pembicaraan dengan FIFA mengenai perubahan lokasi pertandingan, meskipun Gianni Infantino, Presiden FIFA, menegaskan pekan lalu bahwa Iran akan memainkan pertandingan-pertandingannya di Piala Dunia 2026 sesuai jadwal.

Posisi Iran

Dalam wawancara yang dilansir oleh kantor berita Turki "Anadolu", Dunya Mali mengatakan: "Permohonan yang kami ajukan kepada FIFA untuk memindahkan pertandingan Iran dari Amerika Serikat ke Meksiko masih berlaku, namun kami belum menerima tanggapan."

Menteri tersebut melanjutkan penjelasannya: "Jika permohonan tersebut disetujui, partisipasi Iran di Piala Dunia akan dipastikan. Namun, FIFA belum memberikan tanggapan apa pun hingga saat ini."

Dia juga menyoroti komitmen profesionalnya dengan mengatakan: "Sebagai Menteri Olahraga, dan bekerja sama dengan Asosiasi Sepak Bola Iran, kami akan memastikan kesiapan tim nasional untuk Piala Dunia. Namun, keputusan akhir akan diambil oleh Dewan Menteri."

Jadwal Pertandingan

Secara teknis, Iran seharusnya memainkan semua pertandingannya di Grup G Piala Dunia di Amerika Serikat, di mana mereka akan menghadapi Selandia Baru dan Belgia di Los Angeles, serta menutup pertandingan mereka dengan menghadapi Mesir di Seattle.

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump, bulan lalu, menyatakan bahwa tim nasional Iran dipersilakan bermain di AS, namun ia menambahkan bahwa hal itu mungkin tidak tepat demi keselamatannya, sebelum Trump kemudian menjelaskan bahwa ancaman terhadap para pemain tidak akan datang dari AS.

Tantangan jaminan keamanan

Dunia Mali mengakhiri pembicaraannya dengan menyinggung aspek hukum dan keamanan, dan berkata: "Sesuai dengan peraturan FIFA yang berlaku, keamanan harus terjamin di negara yang bersangkutan. Piala Dunia akan segera dimulai, dan mendapatkan jaminan selama periode ini masih diragukan."

Dia menambahkan, "Dalam kondisi seperti ini, kemungkinan Iran ikut serta dalam pertandingan Piala Dunia yang digelar di Amerika Serikat sangat kecil."

Dia menyimpulkan, "Namun, jika jaminan keamanan yang diperlukan tersedia, pemerintah kami akan mengambil keputusan mengenai partisipasi Iran di Piala Dunia."

Siapa yang akan berpartisipasi?

Jika Iran memutuskan untuk tidak ikut serta, maka akan muncul pertanyaan siapa yang akan menggantikannya.

Menurut surat kabar Inggris "The Sun", Italia yang tidak berpartisipasi dalam tiga final Piala Dunia terakhir masih memiliki peluang yang sangat kecil untuk tampil di Piala Dunia mendatang.

Hal ini mungkin memberi Italia kesempatan untuk berpartisipasi di Piala Dunia jika Iran secara resmi mundur, terutama karena Italia memiliki peringkat tertinggi di antara semua tim yang tidak lolos melalui babak play-off.

Surat kabar "The Sun" menambahkan: Namun, FIFA mungkin akan menggantikan Iran dengan tim Asia lainnya untuk memastikan jumlah tim dari setiap konfederasi tetap sama, dan pada saat itu tim Uni Emirat Arab akan menjadi yang paling mungkin tampil menggantikan Iran.

