Italia, dahulu ada Retegui: apakah 40 juta yang diterima cukup untuk mengatakan ya kepada Juventus?

Bagikan Ikuti GOAL di Google

Di antara nama-nama yang beredar untuk lini serang Juventus, Mateo Retegui kembali mencuat. Ia kehilangan tempat di timnas Italia dan sudah satu setengah tahun bermain di Arab Saudi dengan gaji fantastis. Apakah kondisinya memungkinkan ia kembali ke Italia?

Iklan

Kegagalan lolos ke Piala Dunia, pergantian pelatih timnas Italia, serta munculnya generasi baru yang ditandai oleh melejitnya Pio Esposito, juga berdampak pada Mateo Retegui, yang sejak Maret tidak lagi masuk dalam radar timnas Italia. Penampilan terakhir pemain keturunan Italia-Argentina itu bersama timnas Italia terjadi pada malam yang dramatis di Zenica, dalam konteks olahraga, ketika Italia kalah adu penalti dari Bosnia di play-off Piala Dunia. Gol terakhir Retegui untuk Italia tercipta pada Oktober 2025, saat ia mencetak dua gol melawan Israel di Udine.

Sementara itu, pemain kelahiran 1999 asal San Fernando (provinsi Buenos Aires) tersebut terus bermain dan mencetak gol di Arab Saudi bersama Al-Qadisiya: 46 penampilan dan 29 gol secara keseluruhan sejak musim panas 2025, termasuk 15 penampilan dan 10 gol pada musim ini. Namun, itu belum cukup untuk membuatnya kembali dipanggil ke timnas, meski kursi pelatih Italia diduduki Roberto Mancini, sosok yang membimbingnya, yang menemukan bakatnya di Argentina dan membawanya ke timnas pada Maret 2023. Sejauh ini, Mancini memutuskan untuk tidak memasukkan Retegui dalam rencana era baru timnas Italia.

Retegui disebut-sebut, setelah dibeli Al-Qadisiya dengan cek senilai 67 juta untuk Atalanta dan menandatangani kontrak empat tahun senilai 20 juta per musim dari 2025 hingga 2029, telah sedikit kehilangan amarah, semangat bersaing, dan rasa lapar yang dahulu membuatnya melejit di Tigre (setelah membela Boca Juniors, Estudiantes, dan Talleres), hingga menjadi top skor Serie A bersama Atalanta pada 2024-25 (25 gol dalam 36 pertandingan liga).

Dalam beberapa pekan terakhir, nama Retegui kembali dikaitkan dengan Serie A, khususnya Juventus, yang sangat membutuhkan penyerang tengah yang piawai di kotak penalti dan mampu mencetak gol dua digit di liga, sesuatu yang sudah dibuktikan Chapita. Meski prioritas Juventus adalah Sorloth dan Balogun, opsi Retegui tidak boleh dikesampingkan, karena berbeda dari dua nama lainnya, mantan pemain Genoa dan Atalanta itu punya keunggulan berupa pengalamannya di liga Italia dan masih berpotensi menjadi pemain timnas, sehingga bisa menjadi bagian dari kelompok pemain Italia yang ingin dibangun kembali oleh Juventus.

Iklan Iklan

Transfer itu tentu tidak mudah dari sisi finansial, bukan terutama karena biaya transfernya, melainkan karena waktu pelaksanaan dan gaji yang saat ini diterima Retegui. Pada Januari, ketika Juventus perlu segera mendatangkan pemain, transfer tersebut tampak sulit diwujudkan karena biayanya. Pada musim panas, setelah dua tahun pertamanya di Arab Saudi berakhir, transfer itu akan lebih mungkin terjadi, dengan biaya sekitar 35 juta dan Retegui harus merelakan dua tahun tersisa dalam kontraknya, tetapi saat itu ia sudah mengantongi 40 juta. Kuncinya adalah keinginan sang pemain, apakah ia mau kembali membuktikan diri dan mulai berjuang lagi.

Untuk kembali ke Italia, Retegui harus merelakan 40 juta lagi dari gajinya untuk periode 2027-29, tetapi di Juventus ia bisa berharap mendapat gaji setidaknya 5 juta per musim (jadi 10 juta untuk dua musim pertama). Singkatnya, Retegui harus merelakan 30 juta euro.