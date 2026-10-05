Italia, daftar pemain untuk laga melawan Turki: pertama kali bagi Inacio, tujuh pemain dicoret

Italia kembali beraksi. Hari ini, 5 Oktober pukul 20.45, Italia kembali menantang Turki di Dall'Ara, Bologna. Laga dimulai lagi dari kemenangan 4-1 pada pertemuan pertama, hasil penting yang memberi kepercayaan diri kepada tim asuhan Mancini: sang pelatih sudah menentukan pilihannya untuk leg kedua. Ada tujuh pemain yang dicoret: Pessina, Coppola, Kouadio, Ghilardi, Ricci, Mandragora, dan Zoma. Namun, ada satu kabar baru yang penting. Samuele Inacio dipanggil untuk pertama kalinya setelah absen pada tiga kesempatan sebelumnya. Sementara itu, Moise Kean tidak akan ada karena terpaksa meninggalkan pemusatan latihan akibat masalah fisik.





DAFTAR PEMAIN YANG DIPANGGIL - Italia ingin melanjutkan hasil positif yang diraih di Bursa dan terus menjaga peluang lolos dari grup. Di depan ada Prancis dan Belgia, masing-masing dengan 7 dan 6 poin. Mancini memutuskan mengandalkan kelompok pemain yang luas, dengan sejumlah nama yang dipertahankan dan beberapa wajah baru. Di posisi penjaga gawang ada Donnarumma, Carnesecchi, dan Vicario. Di lini belakang tersedia Kayode, Ruggeri, Calafiori, Bastoni, Scalvini, Di Lorenzo, dan Mancini.









SINYAL - Di lini tengah, ada Romano, Cambiaghi, Tonali, Fagioli, Doumbia, Frattesi, dan Barella. Di lini depan, ada P. Esposito, Scamacca, Inacio, Maldini, S. Esposito, dan Vergara. Daftar ini menggambarkan pilihan sang pelatih tim nasional untuk menghadapi laga yang ingin dijalani Italia dengan keyakinan yang sama seperti pada leg pertama. Kemenangan 4-1 di Bursa telah memberi sinyal penting, tetapi kini dibutuhkan jawaban baru.



