Italia bergerak sangat cepat setelah saga dengan Pirlo dan Maldini dan sudah mendapatkan pelatih tim nasionalnya

Italia telah menunjuk pelatih tim nasional yang baru, demikian dilaporkan Fabrizio Romano pada Selasa. Roberto Mancini, yang memenangkan Piala Eropa 2021 bersama Italia, ditugaskan memimpin negara itu menuju Piala Eropa.

Kabar ini muncul sehari setelah Andrea Pirlo pada akhirnya batal menjadi pelatih tim nasional pada saat-saat terakhir. Direktur teknis Paolo Maldini telah mencapai kesepakatan dengan mantan gelandang itu, tetapi ketua Giovanni Malagò membatalkannya.

Pirlo ternyata tampil dalam sebuah iklan perusahaan judi asal Rusia. Malagò menilai hal itu tidak dapat diterima dan memutuskan tidak ingin bekerja sama dengan mantan manajer, termasuk Juventus, tersebut.

Maldini menjadi murka dan merasa wibawanya dirongrong. Pada Senin, ia memutuskan untuk langsung meletakkan jabatannya, sehingga ia hanya bekerja selama 16 hari di federasi.

Pada Selasa, Italia memutuskan menunjuk Claudio Ranieri sebagai pengganti Maldini. Ia bergerak sangat cepat untuk mencapai kesepakatan dengan Mancini, yang kini memulai periode keduanya sebagai pelatih tim nasional.

Mancini harus mengangkat kembali nama Italia. Negara Eropa Selatan itu gagal lolos ke tiga Piala Dunia secara beruntun.