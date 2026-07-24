Italia bergerak sangat cepat setelah dua penolakan beruntun dan sudah mendapatkan pelatih tim nasional yang baru

Andrea Pirlo adalah pelatih baru tim nasional Italia, demikian dilaporkan La Gazzetta dello Sport pada Jumat siang. Mantan gelandang Juventus dan AC Milan itu menandatangani kontrak hingga pertengahan 2030 dengan federasi.

Bukan rahasia lagi bahwa Pirlo bukan pilihan pertama bagi tim nasional. Direktur teknik Paolo Maldini dalam beberapa pekan terakhir mengadakan pembicaraan dengan Carlo Ancelotti dan Pep Guardiola, tetapi tanpa hasil.

Manajer yang disebut terakhir menolak pekerjaan itu pada Jumat pagi, setelah itu federasi sepak bola Italia bergerak cepat beralih ke Pirlo.

Pirlo menjalani debutnya di sepak bola profesional bersama Brescia, yang kemudian menjualnya ke Inter seharga dua juta euro. Pada 2001, dia membuat kepindahan sensitif ke AC Milan, tempat dia bermain selama sepuluh tahun.

Pada akhir kariernya, dia juga pindah secara bebas transfer ke Juventus, tempat setelah kariernya sebagai pemain dia juga bekerja sebagai manajer.

Setelah kepergiannya dari Juventus, Pirlo masih sempat menangani klub Turki Karagümrük dan Sampdoria. Saat ini, dia masih menjadi manajer United FC di Uni Emirat Arab.

Sebagai pemain, Pirlo mencatatkan 116 penampilan untuk tim nasional Italia. Dia berhasil mencetak tiga belas gol. Pada 2006, dia memenangkan Piala Dunia bersama Italia.