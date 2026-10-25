Isyarat untuk sesuatu? Pernyataan mengejutkan dari presiden Bayern Munich soal Ballon d'Or

Jan-Christian Dreesen, CEO Bayern Munich, memastikan keberangkatan delegasi besar dari klub ke London untuk menghadiri gala Ballon d'Or, yang dijadwalkan berlangsung besok Senin, di tengah harapan bahwa Harry Kane dapat dinobatkan sebagai peraih penghargaan bergengsi tersebut.

Dreesen mengatakan bahwa klub akan sangat senang apabila Kane memenangkan Ballon d'Or, seraya memuji kontribusi yang diberikan penyerang asal Inggris itu bersama Bayern dan tim nasional negaranya.

Ia menjelaskan: "Harry memecahkan rekor dari tahun ke tahun, tetapi 73 golnya bersama Bayern Munich dan timnas Inggris memiliki arti khusus kali ini." Dreesen menggambarkan penyerang Inggris itu sebagai "penyerang dengan sudut pandang 360 derajat", seraya menjelaskan bahwa ia melihat seluruh lapangan, bekerja tanpa kenal lelah, dan membantu rekan-rekannya tampil lebih baik.

Ia menambahkan dalam pernyataan yang dikutip situs merkur Jerman bahwa Kane terus mengembangkan gaya bermainnya, dan turut mengubah cara bermain seluruh tim, seraya menggambarkannya sebagai bintang dunia yang memadukan kerendahan hati dan kelas, serta menjadi teladan istimewa di dalam maupun di luar lapangan.

Pertandingan berikutnya SCF Bundesliga 12.30 FCB

Baca juga: Apakah El Clasico berubah menjadi bencana? Mourinho di hadapan ujian yang menakutkan

Olise kandidat untuk masa depan cerah

Pembicaraan Dreesen tidak terbatas pada Kane, karena ia juga memuji pemain Prancis Michael Olise, menegaskan bahwa ia layak berada dalam daftar nominasi, dan bahwa ia yakin pemain tersebut akan memenangkan Ballon d'Or suatu hari nanti.

CEO itu menilai bahwa banyaknya wakil Bayern dalam daftar nominasi merupakan apresiasi terhadap musim yang luar biasa, seraya menunjukkan adanya empat pemain dari tim dalam daftar nominasi untuk pertama kalinya dalam sepuluh tahun.

Ia juga menyinggung nominasi Vincent Kompany dalam daftar pelatih terbaik di dunia, di samping nominasi tim putri dan tim putra Bayern untuk penghargaan klub terbaik, untuk pertama kalinya.

Dreesen mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan bahwa delegasi klub akan berangkat ke London "dengan segala kerendahan hati, dengan harapan bisa merayakan kemenangan satu atau dua penghargaan".

Dan apabila Kane, yang berusia 33 tahun menurut sumber tersebut, menang, maka ia akan menjadi pemain Bayern Munich pertama yang dinobatkan meraih Ballon d'Or sejak Karl-Heinz Rummenigge pada tahun 1981.