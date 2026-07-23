Federasi Sepak Bola Prancis mengumumkan tanggal pengungkapan resmi identitas pelatih baru timnas Prancis, dalam langkah yang membuka jalan bagi kembalinya bintang legendaris Zinedine Zidane ke kursi kepelatihan setelah absen selama 5 tahun.

Federasi Prancis menyebutkan, dalam pernyataan resmi, hari Kamis ini, penyelenggaraan konferensi pers pada hari Selasa mendatang, dengan kehadiran presidennya Philippe Diallo, untuk memperkenalkan pelatih baru timnas Prancis, menggantikan pelatih Didier Deschamps, yang menurut beberapa laporan media terpercaya adalah Zidane.

Federasi Prancis menyatakan dalam pernyataannya: "Presiden Federasi Sepak Bola Prancis Philippe Diallo akan menggelar konferensi pers pada hari Selasa 28 Juli 2026, mulai pukul 11 pagi, di markas federasi," seraya menambahkan bahwa konferensi tersebut akan digelar usai pertemuan luar biasa komite eksekutif yang akan diadakan pada hari yang sama, dan selama pertemuan itu pelatih baru akan diperkenalkan kepada media.

Pernyataan Federasi Prancis ini menegaskan tanggal yang telah diungkap oleh surat kabar lokal pada Rabu malam kemarin.

Dengan demikian, Federasi Prancis tidak akan menggelar acara perpisahan untuk Deschamps, yang mengakhiri perjalanannya bersama timnas setelah 14 tahun memimpin tim kepelatihan, melainkan akan langsung mengarahkan perhatian pada pengumuman penggantinya yang dinanti.

Zidane kembali melatih setelah 5 tahun

Zidane bersiap untuk kembali ke dunia kepelatihan setelah kepergiannya dari Real Madrid pada Juni 2021, setelah selama beberapa tahun terakhir menolak banyak tawaran, lebih memilih menunggu peluang memimpin timnas Prancis, sebuah tujuan yang namanya terus dikaitkan dengannya.

Zidane dianggap sebagai kandidat terkuat untuk menggantikan Deschamps, mantan rekan setimnya di timnas Prancis yang menjuarai Piala Dunia 1998, di mana laporan media mengungkapkan bahwa pelatih Prancis tersebut telah menuntaskan kesepakatannya dengan Federasi Prancis, dengan tersisa beberapa detail terkait pembentukan tim asistennya sebelum memulai tugasnya secara resmi.

Meskipun terdapat reformasi terkait batas gaji yang baru-baru ini disahkan oleh parlemen Prancis, gaji Zidane tidak akan terpengaruh oleh pembatasan ini, setelah ia memperoleh pengecualian khusus dari pihak pemerintah yang berwenang.

Awal yang panas untuk Zizou

Zidane tidak akan mendapatkan periode panjang untuk beradaptasi dengan posisi barunya, karena laga-laga berat sudah menantinya sejak pertandingan pertamanya bersama timnas Prancis selama jeda internasional yang berlangsung antara September dan Oktober mendatang.

Zidane akan memulai tugasnya dengan menghadapi Turki pada 25 September mendatang, sebelum bertandang ke Belgia pada 28 di bulan yang sama, kemudian menjalani pertandingan pertamanya di Stade de France melawan Italia pada 2 Oktober, dalam laga yang membawa simbolisme khusus setelah lima tahun yang ia habiskan sebagai pemain di barisan Juventus.

Pentingnya laga melawan Italia semakin bertambah jika laporan yang mengisyaratkan kemungkinan Deschamps menangani timnas Italia setelah kepergiannya dari kursi kepelatihan Prancis terbukti benar.

Timnas Prancis akan melanjutkan perjalanannya di UEFA Nations League dengan menghadapi Belgia kembali pada 5 Oktober, kemudian menghadapi Italia di kandang lawan pada 12 November, sebelum menutup fase grup dengan menjamu Turki pada 15 November.

Jadwal pertandingan Prancis di bawah kepemimpinan Zidane di UEFA Nations League:

Turki × Prancis — 25 September

Belgia × Prancis — 28 September

Prancis × Italia — 2 Oktober

Prancis × Belgia — 5 Oktober

Italia × Prancis — 12 November

Prancis × Turki — 15 November