Isyarat dari Liverpool?.. Perubahan mendadak dalam nasib Nunez menjelang laga melawan Arab Saudi

Masa depan penyerang Uruguay, Darwin Núñez, menjadi bahan spekulasi hangat dalam beberapa jam terakhir, saat ia bersiap untuk pertandingan pertamanya di Piala Dunia bersama tim nasional negaranya melawan Arab Saudi.

Pertandingan antara Arab Saudi dan Uruguay akan digelar pada pukul 01.00 dini hari Selasa besok (waktu Makkah) dalam rangkaian pertandingan Grup H bersama Spanyol dan Cape Verde.

Liverpool telah membeli kontrak Nunez dari Benfica pada 14 Juni empat tahun lalu seharga 64 juta euro, tanggal yang memperkuat spekulasi The Reds mengenai masa depan Nunez karena mereka memposting pengingat mengenai kesepakatan tersebut di halaman resmi mereka di X, yang memicu banyak perdebatan di kalangan penggemar klub.

Halaman Liverpool menulis kemarin: "Pada hari seperti ini, Darwin Núñez bergabung dengan Liverpool empat tahun yang lalu."

Namun, Nunez hanya mampu memukau di Anfield dalam beberapa momen singkat, dan hubungannya dengan para penggemar memburuk sebelum kepergiannya.

Pemain berusia 26 tahun itu mencetak 40 gol dalam 143 pertandingan bersama Liverpool sebelum bergabung dengan Al-Hilal Saudi pada Agustus 2025 dengan nilai transfer sekitar 46 juta poundsterling, dan mencetak 9 gol dalam 24 pertandingan bersama Al-Hilal.

Setelah Karim Benzema bergabung dengan Al-Hilal pada bursa transfer musim dingin lalu, Nunez menjadi tidak dibutuhkan lagi oleh Al-Hilal, yang mencapai kesepakatan untuk mengakhiri kontraknya secara damai bulan lalu, sehingga ia menjadi pemain bebas transfer. Hal ini menjadi peluang yang menarik bagi beberapa klub di Eropa untuk merekrutnya.

Situs Tim Talk melaporkan bahwa Nunez menjadi target klub lamanya, Benfica, karena ia menarik perhatian manajer baru Marco Silva. Selain itu, ia juga masuk dalam radar Tottenham, Chelsea, Newcastle, dan Aston Villa dari Liga Premier, sementara Atletico Madrid menjadi klub terbaru yang bergabung dalam daftar penggemarnya.

Dengan perkembangan terbaru ini, jurnalis Uruguay Martin Tarchero mengutip rekan setimnya Juan Pablo Romero bahwa kembalinya Nunez ke Liverpool sudah pasti dan akan diumumkan segera setelah timnas Uruguay tersingkir dari Piala Dunia.

Tarchero menulis di X: "Perhatian! Darwin Núñez kembali ke Liverpool. Hal ini belum akan dikonfirmasi dalam beberapa hari ke depan atas permintaan sang pemain yang ingin fokus bersama timnas Uruguay (di Piala Dunia)."

Liverpool membutuhkan lebih banyak opsi penyerang untuk musim depan, bersama manajer barunya Andoni Iraola, mengingat cedera serius yang dialami Hugo Ekitike pada tendon Achilles.

Baca juga:

Taha Hussein dan Umm Kulthum.. Pesan khusus dari Liverpool kepada Mohamed Salah menjelang laga melawan Belgia