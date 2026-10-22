Harry Kane, bintang Bayern Munich, memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan pesan kuat, usai penampilan luar biasanya melawan Arsenal, di Liga Champions Eropa.

Beberapa hari jelang gelaran penghargaan Ballon d'Or 2026, penyerang asal Inggris itu tak lagi menyembunyikan penantian besarnya, sekaligus menegaskan posisinya sebagai salah satu kandidat terkuat untuk memenangi penghargaan bergengsi tersebut.

Usai laga menegangkan yang berakhir imbang 2-2, di mana Harry Kane menjadi bintang utamanya, penyerang Bayern itu — yang telah mencetak 10 gol dan menyumbang 7 assist dalam 11 pertandingan di seluruh ajang — ditanya mengenai peluangnya memenangi Ballon d'Or pada Senin mendatang, dan ia tak menyembunyikan ketidaksabarannya.

Ia berkata, menurut situs "Foot Mercato": "Tentu saja, saya menghargai setiap pesan yang saya terima, dan setiap dukungan dari semua suporter, suporter Bayern Munich, Inggris, dan Tottenham. Jelas bahwa malam Senin bisa menjadi malam yang istimewa."

Sembari berupaya fokus pada pertandingan timnya mendatang, pemain asal Inggris itu mengakui bahwa ketidakpastian ini membebani pikirannya, terutama bagi orang-orang terkasihnya: "Saya tahu ini adalah acara penting, maka saya menantikannya dengan penuh kerinduan. Saya rasa istri saya lebih memilih untuk mengetahui hasilnya, dan keluarga saya sangat tegang."

Kane melanjutkan: "Saya memahami keinginan mereka untuk menjaga kerahasiaan agar semua bintang bisa hadir, tetapi dari sudut pandang saya, tentu saja saya ingin mengetahui hasilnya tanpa harus menunggu sepanjang malam! Saya tidak bisa melakukan apa pun selain menikmati momen ini."

Harry Kane bersikap rendah hati

Antusiasme itu tampak jelas, hal yang dibagikan kapten timnas Inggris tersebut dengan jaringan CBS Sports, mengungkapkan mimpi terbesarnya secara langsung kepada legenda Thierry Henry.

Di tengah banyaknya spekulasi mengenai identitas sang pemenang yang dinanti, Harry Kane lebih memilih bersikap rendah hati, seraya mengakui pentingnya penghargaan ini: "Itu akan luar biasa. Hasilnya? Saya tidak tahu. Saya tahu ada banyak rumor yang beredar saat ini, tetapi saya tidak tahu."

Ia melanjutkan: "Jelas saya sangat berharap bisa meraih sesuatu seperti ini. Itu akan menjadi langkah besar dalam karier saya, itu pasti."

Namun, untuk memenangi penghargaan prestisius tersebut, Kane akan menghadapi persaingan yang sangat ketat. Sebab, sementara penyerang asal Inggris itu bersinar secara luar biasa, sejumlah pemain kelas dunia lainnya dianggap sebagai pesaing sejati untuk penghargaan individu bergengsi ini.

Lamine Yamal, bintang muda Barcelona, Khvicha Kvaratskhelia, pemain Paris Saint-Germain, Rodri yang berpengalaman, dan Fabian Ruiz, masih berada dalam persaingan.

Belum lagi kelompok pemain Prancis yang istimewa, yang mencakup Ousmane Dembele, Kylian Mbappe, dan Michael Olise.