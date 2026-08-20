Souhila El Tahiri, agen pemain berdarah Maroko, meminta agar rumor yang mengklaim bahwa suaminya, legenda sepak bola Brasil Roberto Carlos, telah memeluk Islam dihentikan.

El Tahiri secara tegas membantah kebenaran kabar yang beredar di media sosial mengenai perubahan agama Carlos, seraya menegaskan bahwa keseluruhan cerita itu sama sekali tidak berkaitan dengan kenyataan.

El Tahiri menekankan perlunya berhati-hati dalam menyikapi berita yang berkaitan dengan keyakinan agama, serta tidak menyebarkan informasi yang tidak dapat dipercaya yang menyentuh kehidupan dan privasi seseorang.

Rumor dari Turki

Pernyataan pengusaha berdarah Maroko itu muncul sebagai tanggapan atas kabar yang diberitakan oleh surat kabar Turki mengenai masuknya Roberto Carlos ke agama Islam setelah pernikahan mereka.

Cerita yang beredar mengklaim bahwa Carlos, yang berusia 53 tahun, memeluk Islam sekitar 4 pekan lalu, setelah mengucapkan dua kalimat syahadat dalam sebuah pertemuan dengan Syekh Jihad Hamada, salah satu tokoh yang dikenal di kalangan komunitas Muslim di Brasil.

Penyebaran klaim ini semakin meluas akibat unggahan anggota parlemen dari Partai Keadilan dan Pembangunan Turki, Ali Sahin, yang berbicara tentang pertemuannya dengan sejumlah perwakilan komunitas Muslim di Brasil.

Melalui akunnya di platform "X", Sahin mengatakan bahwa ia bertemu dengan Syekh Jihad Hamada, yang bermukim di kota Sao Paulo, selama kunjungan ke Persatuan Amal Brasil untuk Pemuda Muslim, seraya menyebutkan bahwa Hamada tergolong dalam daftar 500 tokoh paling berpengaruh di dunia Islam.

Anggota parlemen Turki itu menambahkan bahwa Syekh Hamada memberitahunya bahwa Roberto Carlos, yang ia gambarkan sebagai salah satu legenda sepak bola Brasil dan dunia serta pernah mengenakan kostum Fenerbahce, telah menjalin komunikasi dengannya sejak lama, sebelum kemudian mengunjunginya 4 pekan lalu, mengucapkan dua kalimat syahadat, dan memilih Islam.

Roberto Carlos angkat bicara

Hanya dalam beberapa jam, bintang Brasil itu pun menanggapi dengan mengatakan bahwa kabar yang beredar mengenai keislamannya "tidak benar".

Legenda Real Madrid itu mengatakan, dalam pernyataan kepada surat kabar "Okaz" Arab Saudi, kemarin Rabu, "Saya memiliki rasa hormat yang setinggi-tingginya terhadap Islam, dan sungguh indah melihat istri saya salat, tetapi rumor yang beredar mengenai keislaman saya tidak benar."

Mengenai acara pernikahannya yang memicu semakin banyak spekulasi tentang keislamannya, ia menambahkan, "Perayaan digelar dalam lebih dari satu bentuk. Kami memastikan untuk menyelenggarakan acara yang sesuai dengan keyakinan anggota keluarga, mengingat mereka beragama Katolik, di samping acara lain yang sesuai untuk istri saya dan teman-temannya yang Muslim."

Souhila El Tahiri: Hentikan rumor

Di sisi lain, Souhila El Tahiri, istri Carlos, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan jaringan "Hesport" Maroko: "Saya ingin menegaskan secara jelas dan terus terang bahwa suami saya tidak memeluk Islam, dan apa yang beredar mengenai hal ini di media sosial tidak benar."

Ia menambahkan: "Menurut saya, urusan agama itu sensitif, oleh karena itu penting untuk tidak menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya, serta menghormati keyakinan dan privasi setiap orang."

El Tahiri juga membantah bahwa Roberto Carlos sebelumnya pernah mengumumkan keislamannya, seraya menjelaskan: "Tidak, karena hal itu memang tidak pernah terjadi. Roberto Carlos tidak pernah membuat pengumuman resmi apa pun mengenai hal ini, dan tidak ada peristiwa terpercaya yang membuktikan apa yang beredar."

Ia melanjutkan: "Oleh karena itu, lebih baik mengakhiri berita ini dan tidak menyikapinya sebagai suatu kenyataan."

Fakta seputar kisah sang Syekh dan kunjungan ke rumah sakit

El Tahiri juga membantah cerita yang beredar mengenai Roberto Carlos yang mengalami kecelakaan dan dikunjungi oleh seorang syekh bernama Jihad Hamada di rumah sakit, seraya menegaskan bahwa cerita ini juga tidak benar.

Ia mengatakan: "Cerita ini juga tidak benar. Tidak ada syekh atau dai bernama Jihad yang datang untuk mengunjunginya atau membacakan Al-Qur'an kepadanya, dan kami tidak mengenal orang ini dalam konteks tersebut."

Ia menyambung: "Saya tidak tahu bagaimana cerita ini muncul, tetapi sungguh disayangkan bahwa sebuah kisah dengan detail seperti ini tersebar tanpa dasar apa pun."

Apakah Roberto Carlos pernah berbicara tentang Islam dan Al-Qur'an?

Terkait apakah Roberto Carlos pernah berbicara dengannya tentang Islam atau Al-Qur'an, El Tahiri memilih untuk tidak mengungkap detail percakapan pribadi, tetapi ia menekankan bahwa berbicara tentang agama atau budaya yang berbeda tidak serta-merta berarti memeluknya.

Ia mengatakan: "Menghormati budaya dan agama yang berbeda adalah hal yang wajar, terutama ketika orang-orang dari latar belakang yang berbeda bertemu. Namun, saya tidak ingin mengungkap percakapan pribadi."

Ia menambahkan: "Saya hanya dapat menegaskan bahwa percakapan atau diskusi apa pun mengenai Islam atau Al-Qur'an tidak berarti seseorang memeluk agama lain."

El Tahiri mengungkap sifat hubungannya dengan Roberto Carlos

El Tahiri juga berbicara tentang bagaimana ia mengenal Roberto Carlos, seraya menjelaskan bahwa pertemuan mereka terjadi melalui dunia sepak bola, tetapi ia memilih untuk menyimpan detail pertemuan pertama itu untuk dirinya sendiri.

Ia mengatakan: "Saya mengenal Roberto Carlos melalui dunia sepak bola. Saya lebih memilih untuk menyimpan detail pertemuan pertama untuk diri saya sendiri, karena saya percaya bahwa ada sisi-sisi dalam kehidupan seseorang yang harus tetap bersifat pribadi."

Ia menjelaskan bahwa perkenalannya dengan Carlos terjadi dalam kerangka bidang yang ia geluti, seraya menyebutkan bahwa ia menghargai kepribadian serta pengalaman besarnya di dunia sepak bola.

Mengenai sifat hubungan mereka saat ini, El Tahiri menegaskan bahwa privasi tetap menjadi prioritas baginya, dengan mengatakan: "Saya lebih memilih untuk menyimpan detail hubungan kami jauh dari media. Bagi saya, privasi adalah hal yang sangat penting, terutama ketika menyangkut orang-orang yang dikenal di tingkat internasional."

Ia menutup: "Yang bisa saya katakan adalah bahwa ada rasa hormat yang saling menguntungkan, dan bahwa saya menghargai pengalaman serta perjalanan kariernya, tetapi saya tidak ingin kehidupan pribadi kami berubah menjadi bahan spekulasi atau berita yang tidak akurat."

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