Istri Lewandowski mengecam kepindahan ke Amerika dan tiba-tiba mengeluarkan pernyataan yang sangat pedas

Anna Lewandowska, istri Robert Lewandowski, sama sekali tidak senang—untuk tidak mengatakan lebih—dengan keputusan suaminya untuk bergabung dengan Chicago Fire, seperti yang terlihat dari sebuah postingan di Instagram-nya.

Kontrak Lewandowski di FC Barcelona berakhir musim panas ini, sehingga sang penyerang bisa direkrut secara gratis. Pemain asal Polandia berusia 37 tahun itu memilih pindah ke Major League Soccer, namun istrinya lebih berharap hal lain.

“Aku sudah lama memikirkan apa yang akan kutulis di sini. Aku bisa saja mengunggah foto sambil tersenyum, menulis bahwa ‘kita memulai babak baru’, dan berpura-pura seolah-olah semuanya sempurna. Tapi kenyataannya tidak begitu. Dan aku ingin benar-benar jujur kepada kalian. Perubahan besar menanti kami: pindah ke Chicago,” tulis Lewandowska di awal postingannya.

“Dan meskipun sebenarnya saya seharusnya menulis tentang kegembiraan, hari ini saya ingin mengatakan satu hal: saya sangat ketakutan. Beberapa minggu terakhir ini bagi saya bagaikan roller coaster emosi yang ekstrem. Barcelona telah menjadi rumahku. Tempat aman yang kucintai sepenuh hati. Pikiran bahwa aku harus berkemas lagi, meninggalkan semua yang telah kubangun, dan memulai dari awal, sungguh membuatku ketakutan,” lanjutnya.

“Seperti ibu mana pun, saya merasakan tekanan yang sangat besar. Saya khawatir tentang putri-putri kami dan perasaan mereka, tentang sekolah baru, serta bagaimana mereka akan beradaptasi di dunia yang sama sekali baru. Hidup bersama seorang atlet bukan hanya tentang kemewahan dan glamor, tetapi juga melibatkan kompromi-kompromi keluarga yang sulit,” lanjutnya.

“Karier Robert menghadirkan tantangan baru bagi kami. Saya sepenuhnya mendukungnya dan mendampinginya dengan sepenuh hati, karena kami adalah sebuah tim. Namun sebagai seorang wanita, saya berhak merasa takut. Saya berhak merasa kewalahan, dan hari ini saya tidak akan berpura-pura sebaliknya,” tutupnya dalam pesan tersebut.