Istri Kokorela mengakhiri spekulasi tentang kesetiaannya kepada Barcelona dengan "foto masa kecil"

Claudia Rodríguez, istri bek Spanyol Marc Cucurella, telah meredakan kontroversi seputar afiliasi sepak bola suaminya di Liga Spanyol (La Liga).

Hal ini terjadi setelah istri Cucurella, melalui akun Instagram-nya, memposting foto lama suaminya saat masih kecil, dengan dot di mulutnya dan mengenakan kaos Real Madrid.

Foto yang dengan cepat menyebar di kalangan penggemar klub raja itu muncul bersamaan dengan konfirmasi media Spanyol bahwa Cucurella menjadi rekrutan pertama proyek "Mourinho", di mana Real Madrid akan membayar sekitar 50 juta euro kepada Chelsea untuk menyelesaikan transfer tersebut.

Surat kabar "AS" menulis dalam komentarnya bahwa pemain tersebut, meskipun pernah menjalani pendidikan di akademi Espanyol dan Barcelona, "memakai kaos lain saat kecil", merujuk langsung pada foto yang diunggah Rodriguez yang memperlihatkannya "dengan dot di mulutnya dan mengenakan kaos Real Madrid".

Kokorela lahir di Barcelona dan meniti karier di tim junior Espanyol sebelum pindah ke La Masia, di mana ia memainkan satu-satunya pertandingan resminya bersama tim utama Barcelona pada 24 Oktober 2018 melawan Real Murcia di Copa del Rey, hanya selama tujuh menit, sebelum memulai perjalanan profesionalnya yang membawanya ke Eibar, Getafe, Brighton, lalu Chelsea pada 2022 dengan kontrak hingga 2029.

instagram

Pengungkapan foto ini terjadi menjelang penampilan perdana Spanyol di Piala Dunia 2026 melawan Cape Verde pada 15 Juni, sementara surat kabar tersebut menegaskan bahwa Cucurella akan bergabung dengan Real Madrid untuk enam musim ke depan, sehingga mewujudkan "mimpi masa kecil" yang didokumentasikan dalam foto istrinya.