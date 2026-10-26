Bek Spanyol milik Real Madrid, Marc Cucurella, menjadi sorotan selama laga El Clasico kontra Barcelona, setelah tampil solid di lini pertahanan dan mampu meredam bahaya Lamine Yamal, hingga berperan dalam kemenangan Los Blancos dengan skor 2-1 di Stadion "Camp Nou", dalam pertandingan yang menyaksikan penampilan menonjol dari pemain yang kembali menghadapi mantan klubnya dengan seragam rival tradisional.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Cucurella menjadi salah satu kunci utama keunggulan Real Madrid, setelah berhasil menutup ruang bagi Yamal, yang kesulitan menembus sisi yang dijaga oleh bek Spanyol tersebut.

Kemunculan Cucurella dengan seragam Real Madrid di markas Barcelona memicu reaksi marah dari sebagian suporter, yang melontarkan cemoohan ke arahnya setiap kali ia menyentuh bola.

Sang istri, Claudia Rodriguez, pun tidak jauh dari pemandangan itu. Ia menyaksikan pertandingan dari tribun dan merayakan kemenangan suaminya, sebelum membagikan melalui akun "Instagram"-nya momen-momen suasana usai laga, di antaranya panggilan video yang mempertemukan keduanya setelah pertandingan berakhir.

Namun yang paling menarik perhatian adalah foto sepotong pakaian yang dibawa Cucurella bersamanya ke Barcelona, yang disebut istrinya sebagai jimat keberuntungan khususnya, dan ia memberi komentar dengan kalimat: "Hanya yang sungguh-sungguh yang akan mengerti", tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Claudia sebelumnya pernah mengungkapkan bahwa suaminya cenderung pesimistis, sehingga ia selalu membawa sepotong pakaian tidurnya dalam perjalanan laga tandang, dan menyimpan aroma parfumnya di pakaian itu, agar sang suami merasa dekat dengannya meski terpisah jarak.

Ini bukan kali pertama Cucurella mengandalkan kebiasaan tersebut, karena ia membawa potongan pakaian yang sama selama Piala Eropa dan Piala Dunia, dan sebelumnya pernah bertanya-tanya melalui media sosial apakah itu merupakan rahasia kesuksesannya.