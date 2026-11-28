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Juara bertahan Lionel Messi dan Inter Miami tersingkir dari playoff Piala MLS setelah kalah 1-0 dari Columbus Crew pada laga kedua. Setelah kalah dua laga langsung di putaran pertama, pelatih kepala Inter Miami Cristian "Kily" Gonzalez menolak menyebut hasil itu sebagai "kegagalan", meski skuad bertabur bintangnya gagal mencetak gol dalam kedua pertandingan.

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Messi dan Inter Miami tersingkir secara mengejutkan di putaran pertama

Juara bertahan Piala MLS Inter Miami tersingkir dari playoff Piala MLS Audi 2026 di putaran pertama setelah kalah 1-0 dari Columbus Crew pada laga kedua, Jumat malam, di ScottsMiracle-Gro Field. Santi Rodriguez mencetak gol kemenangan pada menit ke-92 dari umpan silang Anass Zaroury untuk memastikan Columbus menang dua laga langsung dalam seri berformat maksimal tiga pertandingan. Pada laga pertama di Nu Stadium, Columbus menang 3-0 atas Miami yang bermain dengan 10 orang.

Hasil itu mengakhiri upaya Miami menjadi tim pertama yang menjuarai Piala MLS dua kali berturut-turut sejak LA Galaxy pada 2011-12, sekaligus mengingatkan pada tersingkirnya mereka lebih awal dari playoff 2024 oleh Atlanta United. “Saya sangat sedih dengan kekecewaan ini, seperti semua orang,” kata pelatih kepala Cristian "Kily" Gonzalez kepada wartawan. “Namun, perjalanan terus berlanjut. Kami harus kembali menegakkan kepala.”

Istilah ‘kegagalan’ terlalu keras untuk Messi dan rekan-rekannya

Meski mencetak 80 gol pada musim reguler, terbanyak di liga, dengan Messi menyumbang 26 gol dan 17 assist, Miami gagal mencetak gol dalam dua pertandingan berturut-turut. Para bintang, termasuk Luis Suarez, Rodrigo De Paul, Casemiro, dan German Berterame, tidak mampu memecah kebuntuan. Gol Casemiro dianulir, sementara Berterame gagal mencetak gol dari jarak sangat dekat.

“Begitulah keadaannya. Ketika Anda kalah pada tahap ini meski memiliki pemain terbaik di dunia [Messi], wajar jika semua orang mulai menggunakan kata ‘kegagalan’,” kata Gonzalez. “Namun, saya akan mengatakannya lagi: kata ‘kegagalan’ memiliki arti yang sangat berbeda ketika Anda tidak berusaha. Ini bukan soal nama, melainkan performa. Menurut saya, tim bermain baik hari ini, terlepas dari kenyataan bahwa kami tersingkir.”

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Gonzalez menengok masa singkatnya setelah meraih trofi pada September

Gonzalez baru menangani tim selama dua bulan. Ia mengawali masa jabatannya dengan membawa Inter Miami meraih gelar Campeones Cup pada September, trofi keempat klub sejak Messi tiba pada 2023. Sementara Messi masih berpeluang meraih penghargaan Landon Donovan MLS MVP untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, sebuah pencapaian bersejarah, pelatih asal Argentina itu menegaskan bahwa tersingkir lebih awal tidak menentukan bagaimana upaya skuadnya dinilai.

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“Saya sudah menangani tim selama dua bulan dan, bagi saya, istilah ‘kegagalan’ terlalu keras dalam hidup. Ini sepak bola,” tambah Gonzalez. “… Dan begitulah sepak bola: terkadang giliran Anda, terkadang tidak. Sekarang, giliran kami tersingkir.”

Miami hadapi pertanyaan jelang musim depan, Columbus terus melaju

Sementara pelatih kepala sementara Laurent Courtois dan Crew, yang tengah menunjukkan performa menanjak, melaju untuk menghadapi New England Revolution atau Philadelphia Union pada semifinal Wilayah Timur akhir pekan depan, Inter Miami memasuki jeda antarmusim lebih awal dari perkiraan.

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Dengan Messi, Suarez, De Paul, dan Casemiro gagal meraih gelar saat mempertahankan trofi, Miami harus menata kembali tim setelah menyaksikan tim lain yang tampil dominan pada musim reguler gagal melangkah jauh di putaran pertama.