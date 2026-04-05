"Istana dan apartemen penthouse senilai jutaan dolar"... Henry meraih gaji mingguan yang setara dengan para pemain Liga Premier

Sebuah laporan media Inggris, hari Minggu ini, mengungkap kejutan besar terkait mantan bintang Prancis, Thierry Henry, yang telah pensiun dari sepak bola sekitar 12 tahun lalu.

Henry pernah menjadi analis olahraga tetap di saluran Sky Sports antara tahun 2015 dan 2018, namun ia meninggalkan saluran tersebut untuk fokus pada kepelatihan.

Mantan pemain internasional Prancis ini pernah melatih timnas U-21 dan timnas Olimpiade negaranya, serta klub Monaco dan Montreal.

Dia pernah menjabat sebagai asisten pelatih timnas Belgia dua kali di bawah kepemimpinan Roberto Martinez.

Saat ini, Henry masih bekerja sebagai analis olahraga untuk CBS Sports dan Amazon Prime Video, serta telah menandatangani kontrak untuk bekerja dengan Fox Sports dalam meliput Piala Dunia tahun depan.

Surat kabar "The Sun" melaporkan bahwa meskipun legenda Arsenal ini telah pensiun 12 tahun yang lalu, penghasilannya saat ini setara dengan para pemain aktif di Liga Premier Inggris.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa Henry menghasilkan sekitar 100 ribu poundsterling per minggu, angka yang juga diperoleh para pemain di Liga Premier saat ini.

Pekerjaannya di bidang analisis olahraga, sponsor, investasi, kesepakatan buku, penampilan publik, dan properti berarti bahwa penghasilan pria berusia 48 tahun ini tetap setara dengan level Liga Premier Inggris.

Data terbaru dari Cluemere Ltd, perusahaan yang digunakan bintang Prancis ini untuk kepentingan bisnisnya, menunjukkan bahwa perusahaannya memiliki aset senilai 931.781 poundsterling, termasuk 833.290 poundsterling tunai di bank.

Portofolio properti Henry mencakup sebuah istana senilai 10 juta poundsterling di Hampstead, London, dan sebuah apartemen penthouse di New York senilai 12 juta poundsterling.

Dia adalah salah satu pemilik klub sepak bola Italia, Como, yang dipimpin oleh mantan rekan setimnya di Arsenal, Cesc Fabregas.

