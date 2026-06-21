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Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Issam Al-Shawali: Kita sedang menyaksikan skandal sepak bola... Seandainya saja kita tidak lolos ke Piala Dunia!

Tunisia vs Japan
Tunisia
Japan
World Cup
Tunisia
Jepang
Meksiko

Komentator ternama itu merasa sedih

Komentator terkenal asal Tunisia, Essam Al-Shawali, melontarkan pernyataan yang menyedihkan saat mengomentari pertandingan Tunisia melawan Jepang di Piala Dunia 2026, setelah tim nasional “El-Nusur” terus mengalami kemunduran dan kebobolan gol kedua pada menit ke-31 pertandingan.

Tim nasional Jepang memperbesar keunggulan menjadi 2-0 melalui penyerang Ayase Ueda, yang melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang mengarah tepat ke sudut kiri gawang Ayman Dahman, sehingga menempatkan tim Tunisia dalam posisi yang sangat sulit pada pertandingan perdana di bawah asuhan pelatih asal Prancis, Hervé Renard.

Tim Jepang menambahkan dua gol lagi di babak kedua sehingga skor menjadi 4-0.

Al-Shawali tak bisa menahan emosinya melihat performa timnas Tunisia yang semakin memburuk, dan ia berkata dalam siaran langsung: “Seandainya saja kami tidak lolos ke Piala Dunia.”

Ia menambahkan: “Para pemain kami terungkap kelemahannya di Piala Dunia, dan pertandingan persahabatan melawan Belgia yang kami kalahkan dengan skor 5-0 sebelum turnamen ini menyebabkan runtuhnya kepercayaan diri para pemain.”

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Komentator Tunisia itu melanjutkan kritik tajamnya dengan mengatakan: “Kita menyaksikan skandal sepak bola di Piala Dunia; sejarah sepak bola Tunisia sedang dirusak.”

Federasi Sepak Bola Tunisia telah memecat pelatih Sabri Lamouchi setelah kekalahan telak 5-1 dari Swedia pada pertandingan pembuka, sebelum segera mengontrak pelatih asal Prancis, Hervé Renard, dengan harapan dapat menyelamatkan perjalanan tim nasional di turnamen tersebut.

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