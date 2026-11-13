Issa Doumbia Jadi Rebutan Juventus dan Napoli: Klausul Bernilai Fantastis dan Kontak yang Sudah Terjalin, Agen Buka Suara

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Issa Doumbia, pemain timnas Italia kelahiran 2003 yang membela Sporting Lisbon, diminati Napoli dan Juventus. Agennya mengungkap kontak yang telah terjalin, tetapi biaya untuk merekrutnya bisa terlalu tinggi bagi klub-klub Italia.

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Issa Doumbia menjadi salah satu dari (sekian banyak) kejutan positif di kalangan pemain muda sepakbola Italia pada awal musim ini. Mantan pemain AlbinoLeffe dan Venezia itu, yang musim panas lalu bergabung dengan Sporting Lisbon dengan nilai transfer 23 juta ditambah bonus, tampil menonjol di liga Portugal, Liga Champions, dan bersama timnas Italia. Dalam laga melawan Prancis pun, pelatih timnas Roberto Mancini memainkannya pada babak kedua, dan kontribusinya positif.

TELEPON DARI MANNA

Cheikh Sadibou, agen Doumbia, berbicara tentang sang pemain hari ini dalam wawancara dengan Stile TV: "Perkembangannya berjalan sangat baik, baik bersama klub maupun timnas. Terlihat bahwa Mancini percaya kepadanya. Napoli menghubungi saya, tetapi ini bukan pertama kalinya saya berbicara dengan Manna. Dia sudah menginginkan Doumbia ketika masih menjadi direktur olahraga Juventus Next Gen. Namun, pembicaraan kami tidak pernah berlanjut lebih jauh dari obrolan informal. Tidak pernah ada tawaran yang masuk."

JUVENTUS JUGA MEMINATI, TAPI KLAUSULNYA SELANGIT!

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Doumbia terikat kontrak dengan Sporting Lisbon hingga 2031 dan memiliki klausul pelepasan sebesar 80 juta. Angka itu jelas di luar jangkauan Napoli dan klub Italia mana pun, tetapi Napoli berharap dapat meyakinkan sang pemain, lalu membuka negosiasi dengan klub Portugal tersebut untuk memangkas harga setidaknya hingga separuhnya. Juventus juga memiliki rencana yang sama, sehingga berpotensi kembali bersaing dengan Napoli di bursa transfer. Kedua klub sudah tengah memperebutkan Gustavo Varela, penyerang Portugal kelahiran 2005 milik Monza.