Israel sangat marah kepada Lamine Yamal dan menuntut FC Barcelona untuk mengambil tindakan

Lamine Yamal menjadi sorotan dalam kontroversi politik selama perayaan FC Barcelona. Pemain bintang tersebut mengibarkan bendera Palestina pada Senin saat konvoi bus perayaan melintasi Barcelona, yang memicu reaksi marah di Israel. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, melontarkan kritik tajam di platform X.

Yamal menerima bendera Palestina dari seorang pendukung di sepanjang rute. Penyerang muda berbakat itu kemudian memutuskan untuk mengibarkan bendera tersebut selama beberapa menit sementara ribuan penggemar bersorak-sorai menyambut skuad Barcelona atas gelar juara liga yang diraih.

Insiden ini menimbulkan reaksi keras di Israel. Katz menanggapi pada Selasa melalui X dengan pesan yang sangat keras ditujukan kepada penyerang Barcelona tersebut. Menurut menteri, Yamal telah bersalah karena menyebarkan kebencian terhadap Israel.

“Lamine Yamal memilih untuk menyebarkan kebencian terhadap Israel sementara tentara kami bertempur melawan organisasi teroris Hamas,” tulis Katz. Dalam hal ini, menteri secara tegas merujuk pada peristiwa 7 Oktober 2023. “Anak-anak, wanita, dan orang tua Yahudi dibunuh, diperkosa, dibakar, dan disembelih.”

Menteri Pertahanan menyatakan bahwa pernyataan dukungan publik terhadap Palestina dalam konteks ini secara moral tidak dapat diterima. “Siapa pun yang mendukung pesan semacam ini harus bertanya pada diri sendiri: apakah dia menganggap ini manusiawi? Apakah ini moral?”, kata Katz dalam postingannya di media sosial.

Tidak hanya itu, karena pejabat Israel tersebut juga menyerukan kepada FC Barcelona. Katz berharap klub papan atas Catalan itu menjauhkan diri dari aksi Yamal dan menegaskan bahwa menurutnya ‘tidak ada tempat untuk dukungan terhadap terorisme’.

Barcelona sendiri belum memberikan tanggapan terkait kontroversi yang muncul seputar pemain bintangnya. Pelatih Hansi Flick sebelumnya telah memberikan komentar: "Secara pribadi, saya tidak akan melakukannya," kata pelatih asal Jerman itu. "Saya sudah berbicara dengan Lamine mengenai aksi mengibarkan bendera Palestina saat upacara penghargaan. Namun, jika dia ingin melakukannya, silakan saja. Dia sudah berusia 18 tahun."












