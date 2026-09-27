Menjelang Israel vs Irlandia, sudah banyak perdebatan soal jadi atau tidaknya laga Nations League itu digelar. Irlandia pada akhirnya tetap berangkat ke Hungaria untuk menghadapi Israel dan menang 0-3 pada Minggu malam.

Setelah berhari-hari diliputi ketidakpastian, tim nasional Irlandia pada Sabtu akhirnya mengambil keputusan soal pertandingan tersebut. Sebelumnya sempat diupayakan agar duel itu tidak dimainkan karena perang di Gaza, tetapi sehari sebelum pertemuan itu diputuskan untuk tetap turun melawan Israel.

Di dalam skuad Irlandia juga muncul perbedaan pendapat soal kelanjutan pertandingan itu. Kiper Gavin Bazunu pada akhirnya menjadi satu-satunya pemain yang memilih memboikot duel Nations League tersebut. Karena absennya sang penjaga gawang, bek Jimmy Dunne akhirnya didaftarkan UEFA sebagai kiper ketiga.

Menjelang duel yang digelar di Debrecen, Hungaria, kedua tim masuk ke lapangan untuk lagu kebangsaan. Saat lagu kebangsaan Israel dikumandangkan, para pemain Irlandia serempak menundukkan kepala. Tim asuhan pelatih Heimir Hallgrímsson juga mengenakan ban berkabung untuk para korban di Gaza. Selain itu, tidak ada jabat tangan dan tidak ada pertukaran panji.

Baru 13 menit laga berjalan, mantan striker AZ, Troy Parrott, membuka skor. James Abankwah mengembalikan bola kepada Parrott, yang melepaskan tembakan melewati Daniel Peretz. Tiga menit kemudian, Irlandia menggandakan keunggulan lewat Adam Idah.

Pada menit ke-25, Jack Moylan mencetak gol untuk membuat skor menjadi 0-3. Pemain sayap itu berhadapan dengan Peretz dan menceploskan bola dengan tenang. Setelah itu, pemain berkaki kanan tersebut melepas ban dukanya, menciumnya, dan menunjukkannya dengan tegas.

Masalah kemudian muncul pada fase akhir pertandingan. Dari rekaman gambar, terdengar jelas bahwa suporter Israel membuat suara monyet ke arah Idah. Penyerang yang memiliki ayah asal Nigeria dan ibu asal Irlandia itu menjadi sasaran suara-suara rasis selama pertandingan.

Pada 4 Oktober, kedua negara akan kembali bertemu. Pertemuan di Nations League itu juga akan dimainkan di tempat netral, kali ini di Backa Topola, Serbia.















