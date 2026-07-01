Ismaïla Sar menempati peringkat kedua dalam daftar pencetak gol terbanyak Afrika sepanjang sejarah Piala Dunia

Ismaïla Sarr semakin mengukuhkan posisinya dalam sejarah sepak bola Afrika, setelah mencetak gol kedua untuk tim nasional Senegal pada menit ke-51 dalam laga melawan Belgia, Rabu malam ini, dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Dengan gol tersebut, Sar kini telah mengoleksi 5 gol sepanjang kariernya di Piala Dunia, sehingga menyamai rekor legenda Kamerun, Roger Milla, di peringkat kedua daftar pencetak gol Afrika sepanjang sejarah Piala Dunia, di bawah pemain Ghana, Asamoah Gyan, yang memimpin daftar tersebut dengan 6 gol.

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Senegal juga menjadi tim Afrika pertama yang mencetak dua gol dalam satu pertandingan di babak gugur Piala Dunia, sejak Ghana melawan Amerika Serikat (2-1) di babak 16 besar edisi 2010, menurut situs "stats foot" Prancis.

Dengan mencapai babak perpanjangan waktu melawan Belgia, tim nasional Senegal telah memainkan babak perpanjangan waktu dalam 3 dari 4 pertandingan mereka di babak gugur Piala Dunia.



