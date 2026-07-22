Wasit internasional berdarah Maroko, Ismail El Fath, menegaskan bahwa keterlibatannya dalam memimpin pertandingan Piala Dunia 2026 merupakan puncak dari kariernya sebagai wasit, seraya mengungkapkan rasa bangganya yang besar atas pencapaian ini.

El Fath, yang memimpin empat pertandingan di Piala Dunia termasuk laga bersejarah antara Inggris dan Argentina, mengatakan dalam wawancara dengan surat kabar "Arriyadiyah" asal Arab Saudi: "Penugasan saya untuk memimpin pertandingan sebesar itu merupakan kehormatan besar yang tak terlukiskan. Saya merasa sangat bangga, dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi mengantarkan saya ke tahap ini."

Maroko.. kekuatan yang sedang menanjak dan tak mengejutkan

Mengenai kegemilangan timnas Maroko, El Fath menekankan bahwa apa yang ditampilkan Maroko bukan lagi sebuah kejutan, melainkan hasil dari kerja institusional jangka panjang. Ia menegaskan: "Hasil yang diraih Maroko adalah buah dari visi yang jelas yang dimulai lebih dari sepuluh tahun lalu dalam pengembangan infrastruktur dan penemuan bakat. Saya benar-benar yakin bahwa Maroko akan menjadi salah satu pesaing kuat di Piala Dunia 2030, dan bisa jadi melangkah lebih jauh dari itu."

Perkembangan Arab Saudi.. dan apa yang masih kurang

El Fath memuji kemajuan sepak bola Arab Saudi, berdasarkan pengalamannya sebelumnya dalam memimpin pertandingan Liga Arab Saudi, dan berkata: "Ada upaya serius di dalam Federasi Sepak Bola Arab Saudi, dan liganya kini menjadi jauh lebih kuat. Namun persaingan yang sesungguhnya di level dunia membutuhkan perluasan basis bakat dan fokus yang lebih besar pada kelompok usia. Jika hal itu terwujud, dampak positifnya akan langsung terlihat pada penampilan timnas."

Kepemimpinan wasit.. antara kontroversi dan perkembangan

El Fath mengakui bahwa kepemimpinan wasit akan selalu menjadi bahan perdebatan, betapapun majunya teknologi. Ia menjelaskan: "Wasit itu seperti penjaga gawang, ia bisa menampilkan performa luar biasa sepanjang pertandingan, tetapi satu kesalahan bisa menutupi segalanya. Kepemimpinan wasit di Piala Dunia 2026 secara umum sudah baik, dan adanya beberapa kasus yang memicu kontroversi merupakan hal yang wajar dalam permainan yang bergantung pada keputusan manusia."

Pesan untuk para wasit Arab

El Fath menyampaikan pesan motivasi kepada para wasit Arab dengan berkata: "Tidak ada yang mustahil. Kepercayaan diri lahir dari profesionalisme, kedisiplinan, dan persiapan yang baik. Jika kalian yang terbaik dalam kebugaran dan persiapan, maka peluang pasti akan datang menghampiri kalian."

El Fath menutup wawancara dengan memilih timnas yang paling menghiburnya selama turnamen, dengan berkata: "Saya adalah seorang penggemar sebelum menjadi seorang wasit, dan timnas yang paling saya nikmati untuk ditonton adalah timnas Tanjung Verde. Mereka bermain dengan berani dan heroik, mereka menyerang dan menciptakan hiburan, dan inilah esensi sejati dari sepak bola."