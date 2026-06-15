Ismael Saibari resmi pindah klub: Bayern München akan membayar jumlah rekor ini kepada PSV

Transfer Ismael Saibari ke Bayern München sedang memasuki tahap akhir, demikian dilaporkan Rik Elfrink dari Eindhovens Dagblad pada hari Senin. PSV akan menerima dana yang nilainya bisa mencapai 55 juta euro.

Menurut Elfrink, telah tercapai kesepakatan garis besar antara semua pihak yang terlibat. Saibari akan menjadi pemain yang menghasilkan dana terbesar sepanjang sejarah PSV.

Namun, Saibari masih harus menjalani pemeriksaan medis, sementara Bayern dan PSV menyelesaikan detail-detail terakhir. Pemain asal Maroko berusia 25 tahun ini saat ini sedang berpartisipasi di Piala Dunia dan tampil gemilang pada Sabtu malam melawan Brasil (1-1).

Elfrink tidak melihat adanya kendala. “Saibari akan menjalani pemeriksaan medis di Amerika Serikat dan itu bukan masalah, karena dokter tim nasional Jerman juga merupakan dokter Bayern München.”

PSV akan meraup keuntungan besar dari Saibari, yang enam tahun lalu direkrut dari KRC Genk dengan biaya 200.000 euro.

Selama membela PSV, Saibari tampaknya akan mengakhiri kariernya dengan 142 pertandingan resmi, di mana gelandang ini mencetak 42 gol dan 29 assist.

Saibari meninggalkan PSV dengan delapan gelar juara Belanda di tangannya. Selain itu, ia telah berkembang menjadi pemain internasional Maroko yang dihormati dalam beberapa tahun terakhir.