Ismael Saibari menyaksikan mimpi buruknya menjadi kenyataan di Bayern Munich

Kabar buruk bagi Ismael Saibari. Gelandang Bayern München itu mengalami cedera saat menghadapi Borussia Dortmund pada Sabtu malam. Kini, Sky Sports Germany melaporkan bahwa ia akan absen selama berbulan-bulan.

Der Klassiker berakhir lebih awal bagi pemain tim nasional Maroko itu pada Sabtu. Laga berakhir baginya setelah berbenturan dengan kiper Dortmund, Gregor Kobel. Tak lama kemudian, Serge Gnabry juga harus meninggalkan lapangan bagi tim tuan rumah.

Saibari langsung menjalani operasi pada Minggu pagi. Ia mengalami cedera sindesmosis, yakni robekan atau peregangan pada jaringan ikat yang menghubungkan tulang kering dan tulang betis tepat di atas sendi pergelangan kaki.

Gelandang yang juga bisa bermain sebagai penyerang itu, yang didatangkan dari PSV dengan biaya 50 juta euro pada musim panas lalu, tidak akan bisa tampil untuk pemegang rekor gelar juara Jerman tersebut selama sedikitnya tiga bulan.

Pertandingan berikutnya ATM Champions League 15.00 FCB

Saibari tengah menjalani musim yang bagus. Dalam 14 pertandingan bersama klub, ia mencetak tiga gol dan menyumbang tiga assist.

Tanpa Saibari, Bayern München gagal memenangi pertandingan. Berkat gol telat mantan penyerang PSV, Fabio Silva, papan skor menunjukkan kedudukan 2-2 setelah 90 menit pertandingan.