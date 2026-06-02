Ismael Saibari kemungkinan akan hengkang dari PSV musim panas ini untuk bergabung dengan klub papan atas

Gelandang PSV, Ismael Saibari, sedang melakukan pembicaraan dengan Bayern München. Kabar tersebut diungkap oleh jurnalis transfer Fabrizio Romano pada hari Selasa.

Tampaknya Saibari tertarik untuk pindah ke München. Menariknya, Bayern melihatnya sebagai alternatif untuk Anthony Gordon (Newcastle United), yang memilih FC Barcelona.

Sementara Gordon lebih sering bermain sebagai pemain sayap, Saibari di PSV sering menjadi gelandang serang.

Untuk saat ini, belum jelas berapa banyak yang bisa diperoleh PSV dari penjualan Saibari. Di Eindhoven, gelandang berusia 25 tahun ini terikat kontrak hingga pertengahan 2029 dan juara bertahan tersebut tampaknya mengincar angka rekor.

Rekor tersebut saat ini masih dipegang oleh Hirving Lozano, yang pindah ke Napoli pada musim panas 2019 dengan nilai transfer 50 juta euro.

Menurut Transfermarkt, Saibari hanya bernilai 40 juta euro. Namun, statistiknya yang luar biasa dan partisipasinya di Piala Dunia dapat meningkatkan nilai tersebut.

Pemain yang telah 28 kali membela timnas Maroko ini tampaknya akan mengakhiri kariernya di PSV dengan 142 pertandingan resmi. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, Saibari mencetak 42 gol dan 29 assist.