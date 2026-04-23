PSV sedang menjalani fase akhir musim ini dan akan bertanding melawan PEC Zwolle pada Kamis malam. Peter Bosz telah mengumumkan susunan pemain timnya untuk pertandingan di Philips Stadion.

Nick Olij akan melakukan debutnya di Eredivisie pada Kamis, demikian diungkapkan Bosz pada konferensi pers PSV Rabu lalu menjelang kedatangan tim tamu dari Zwolle. Dengan demikian, Matej Kovar akan mendapat kesempatan istirahat di fase akhir musim ini.

Bosz tidak melihat alasan untuk mengubah barisan pertahanannya. Kiliann Sildillia, Ryan Flamingo, Yarek Gasiorowski, dan Mauro Júnior akan menjadi barisan pertahanan PSV di kandang, dari kanan ke kiri.

Joey Veerman absen dalam laga melawan Sparta Rotterdam, namun kembali ke lini tengah saat menghadapi PEC. Ismael Saibari absen dan digantikan oleh Joël van den Berg. Guus Til melengkapi lini tengah PSV saat menghadapi tim papan tengah Eredivisie.

Esmir Bajraktarevic kembali mendapat kesempatan dari Bosz di sisi kanan lini serang sang juara. Ricardo Pepi menjadi ujung tombak, sementara Couhaib Driouech harus menciptakan ancaman dari sayap kiri di Philips Stadion, menggantikan Ivan Perisic yang duduk di bangku cadangan.

Susunan Pemain PSV: Olij; Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Mauro Jr.; Veerman, Van den Berg, Til; Bajraktarevic, Pepi, Driouech.

