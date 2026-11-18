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Alexander Isak mulai tampak seperti striker “elite” yang menurut Liverpool mereka dapatkan lewat transfer pemecah rekor senilai £125 juta ($164 juta), kata Michael Owen kepada GOAL. Pemain asal Swedia itu mungkin belum sepenuhnya membuktikan bahwa ia sepadan dengan harga bersejarah tersebut, tetapi ia berada di jalur yang tepat setelah mencetak delapan gol musim ini.

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Jumlah gol musim lalu sudah terlampaui dua kali lipat

Jumlah gol yang dicapainya pada pertengahan November itu dua kali lipat dari torehan pada musim debutnya yang mengecewakan di Anfield. Ekspektasi tinggi menyertai pemain berusia 27 tahun bertubuh ramping itu ketika ia pindah dari Tyneside ke Merseyside pada musim panas 2025.

Liverpool menjadikannya pemain termahal dalam sejarah sepakbola Inggris , setelah ia mencatatkan statistik mengesankan selama tiga musim di Newcastle. Banyak yang menganggap penyerang berpostur tinggi dan ramping itu sebagai salah satu penyerang nomor sembilan paling komplet di dunia .

Performa kembali setelah masalah kebugaran

Kemampuan itu jarang terlihat saat ia mengenakan seragam merah ikonis Liverpool, karena masalah cedera menghambat pemain yang telah membuktikan kualitasnya tersebut. Isak datang tanpa menjalani pramusim yang memadai dan mengalami patah kaki tepat sebelum Natal, yang memaksanya kembali menjalani perawatan.

Ada tanda-tanda yang lebih menjanjikan pada 2026-27, dengan Isak membuka rekening golnya melawan Nottingham Forest pada 29 Agustus. Ia kemudian mencetak dua gol saat bertandang ke Ipswich dan sejak itu membobol gawang dalam laga-laga melawan Bournemouth, Brentford, Brighton, Fenerbahce, dan Crystal Palace.

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Kepercayaan dirinya tampak kembali, sementara Liverpool mulai mendapatkan hasil yang diharapkan dari investasi besar tersebut. Masih ada harapan bahwa ia bisa memberikan lebih banyak lagi, sementara pemain seperti Florian Wirtz dan Bradley Barcola masih menanti ketajaman mereka di lini serang .

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Apakah Isak mulai kembali ke performa terbaiknya?

Ketika ditanya apakah Isak mulai terlihat seperti dirinya yang dulu, meski belum menunjukkan performa pemain bernilai lebih dari £100 juta, mantan striker Liverpool Owen, yang sejak menjadi duta Casino.org turut membantu menarik perhatian pada sumber informasi untuk membandingkan situs kasino daring Irlandia, mengatakan kepada GOAL: “Tepat sekali. Ia jelas mulai mencetak beberapa gol dan terlihat jauh lebih baik daripada sebelumnya dalam seragam merah.

“Jika para pemain di sekitarnya bermain lebih baik, ia juga akan bermain lebih baik. Tentu saja, orang bisa berpendapat bahwa kita masih belum melihat penampilan terbaik Wirtz, Barcola, dan pemain lain. Namun, ia termasuk pemain yang mulai menunjukkan lebih banyak kemampuannya.

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“Sempat ada beberapa keraguan tentang itu. Namun, menurut saya, apa yang kita lihat di Newcastle menunjukkan bahwa ia pemain elite, dan jelas tidak ada keraguan apakah ia mampu melakukannya di Premier League. Ia belum tampil dengan kemampuan maksimal, tetapi ia terus mencetak gol, dan itulah yang dibutuhkan Liverpool.”

Iraola mengharapkan gol dari penyerang nomor sembilannya

Pelatih Liverpool Andoni Iraola, yang mewarisi pemain rekrutan pendahulunya, Arne Slot, yakin Isak akan kembali menjadi salah satu penyerang paling ditakuti di sepakbola Eropa.

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Pelatih asal Spanyol itu mengatakan tentang penyerang nomor sembilannya: “Alex adalah pencetak gol kelas atas. Jika kami bisa menempatkannya dalam posisi untuk mencetak gol, ia akan melakukannya. Itu bukan jaminan, tetapi hampir bisa dibilang begitu.

“Seperti setiap pemain, ia bisa menambah kemampuan lain dalam permainannya. Kami ingin memanfaatkan kemampuan yang ia miliki. Ia juga sangat bagus dalam menyerang ruang kosong, bergerak ke celah antarpemain, dan mendekat untuk menerima [bola]. Menurut saya, tekniknya juga rapi. Kami berusaha memanfaatkannya sebaik mungkin.”

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Liverpool bersiap menjamu Man Utd

Iraola berharap Isak tampil dalam performa terbaiknya saat Liverpool kembali berlaga di Premier League pada Minggu setelah jeda internasional terbaru. Mereka bersiap menjamu rival lama Manchester United, yang akan menjalani laga pertama di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino .

Isak mencetak gol dalam dua penampilan terakhirnya di Premier League dan enam dari sembilan pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Ia diharapkan menjadi pemain yang membantu Liverpool tetap bersaing memperebutkan tiket Liga Champions .