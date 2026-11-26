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Alexander Isak mencetak dua gol untuk membawa Liverpool menang 3-0 atas Club Brugge di Liga Champions. Tim asuhan Andoni Iraola kini mengoleksi 12 poin dari lima laga fase liga. Seusai pertandingan, penyerang asal Swedia itu memuji kegigihan Alisson Becker mengirim bola panjang yang berujung pada gol cungkilnya di pengujung laga, serta menyebut lini depan Liverpool mulai padu.

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Dua gol Isak pastikan kemenangan keempat Liverpool di Liga Champions

Alexander Isak mencetak dua gol dengan penyelesaian klinis saat Liverpool menang 3-0 di kandang Club Brugge pada Rabu malam. Hasil itu membawa tim asuhan Andoni Iraola mengoleksi 12 poin dari maksimal 15 di fase liga. Isak membuka skor lebih awal di Stadion Jan Breydel setelah Bradley Barcola memotong umpan Yann Sommer yang meleset dari sasaran. Dominik Szoboszlai, yang menjadi kapten pengganti, lalu menyodorkan bola untuk dituntaskan Isak lewat sentuhan pertama.

"Ini kemenangan tandang yang sempurna," kata Isak kepada TNT Sports seusai pertandingan. "Sampai kami mencetak gol kedua, arah pertandingan belum jelas karena [Club Brugge] bermain bagus dan menerapkan penjagaan satu lawan satu. Pertandingan berlangsung cepat dan kedua tim saling menyerang, jadi saat jeda kami membicarakan perlunya mencetak gol kedua."

Isak puji Alisson Becker atas gol cungkilnya di pengujung laga

Club Brugge menyulitkan Liverpool dalam waktu yang cukup lama sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-79. Isak kemudian memastikan kemenangan menjelang akhir pertandingan. Menyambut tendangan panjang kiper Alisson Becker, Isak melesat di sisi kiri dan dengan tenang mencungkil bola melewati Sommer.

"Sepanjang pertandingan, saya berhadapan satu lawan satu dengan seorang bek. Ali [Becker] beberapa kali mencoba mengirim bola kepada saya. Saya senang dia tidak berhenti mencoba karena kiriman terakhirnya bagus dan saya bisa berhadapan satu lawan satu dengan kiper," jelas Isak.

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Isak sebut serangan Liverpool mulai padu

Virgil van Dijk memulai laga di bangku cadangan, sementara pemain sayap remaja Rio Ngumoha menggantikan Victor Munoz yang cedera pada menit ke-41. Meski melakukan banyak rotasi, Liverpool tetap mematikan saat beralih ke serangan. Isak menegaskan ketajamannya mencerminkan kerja sama yang kian baik di lini depan tim asuhan Iraola.

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"Selalu sulit mengatakan secara pasti bagaimana kondisi Anda dan seberapa bagus Anda. Saya bisa mengatakan bahwa kondisi saya baik dan, yang terpenting, kondisi tim juga baik. Itulah posisi yang kami inginkan dan semoga keadaan terus membaik," katanya. "Secara keseluruhan, serangan kami mulai padu. Kami punya banyak kombinasi berbeda dan serangan kami berbahaya siapa pun yang bermain, jadi itu terasa menyenangkan."

FC Porto berikutnya bertandang ke Anfield di fase liga

Kemenangan keempat Liverpool di kompetisi Eropa musim ini membuat mereka memegang kendali atas nasib sendiri di fase liga, dengan tiga pertandingan tersisa.

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Tim asuhan Iraola kini kembali ke Anfield untuk menghadapi FC Porto dalam laga Liga Champions berikutnya. Isak akan berupaya melanjutkan rentetan golnya.