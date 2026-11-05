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Fenerbahce SK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

Isak merana! Striker Liverpool kecam timnya yang ‘ceroboh’ setelah gol perdananya berujung kekalahan di Istanbul

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Penyerang Liverpool Alexander Isak mengungkapkan kekecewaannya setelah mencetak gol pertamanya di Liga Champions untuk klub itu dalam kekalahan 3-2 di kandang Fenerbahce. Pemain timnas Swedia itu mengakui Liverpool bermain "ceroboh" setelah dua kali kehilangan keunggulan di Istanbul dan menelan kekalahan pertama di kompetisi Eropa musim ini.

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Awal sempurna di Eropa berakhir dengan kekalahan di Istanbul

Liverpool menelan kekalahan pertama mereka di Liga Champions UEFA musim ini setelah takluk 3-2 dari Fenerbahce dalam laga sengit di Stadion Sukru Saracoglu. Andoni Iraola melakukan lima perubahan pada susunan pemain inti, sementara Trey Nyoni yang berusia 17 tahun mencetak gol pertamanya di level profesional senior untuk membawa Liverpool unggul pada menit ke-25.

Setelah Mason Greenwood menyamakan kedudukan, pemain pengganti Alexander Isak kembali membawa Liverpool unggul lewat sentuhan pertamanya. Ia menanduk umpan silang Cody Gakpo dari dalam kotak penalti kecil.

Namun, gol balasan cepat dari Archie Brown dan Vedat Muriqi membalikkan keadaan bagi tuan rumah dan membuat tim Liga Primer itu menelan dua kekalahan beruntun di semua kompetisi.

Isak kecam kecerobohan tim setelah dua kali gagal mempertahankan keunggulan

Berbicara kepada Liverpoolfc.com seusai pertandingan, Isak mengkritik cara timnya mengelola keunggulan dalam dua kesempatan berbeda sepanjang laga. “Bermain di sini tidak pernah mudah, tetapi hari ini saya pikir kami bisa dan seharusnya mendapatkan hasil yang lebih baik dari pertandingan ini,” kata Isak.

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“Agak ceroboh karena kami sempat unggul dua kali, lalu akhirnya kalah. Itu tidak cukup baik.”

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“Tentu saja kami kecewa dengan hal itu,” tambah sang penyerang.

Pemain Swedia itu menyesalkan kegagalan membungkam suporter Turki

Isak menyoroti kegagalan Liverpool mempertahankan kendali segera setelah mencetak gol sebagai faktor penentu yang membuat suporter tuan rumah tetap bersemangat. “Atmosfernya sangat bagus dan tentu saja sulit. Jadi, satu hal yang bisa Anda lakukan untuk membuat mereka diam adalah mencetak gol,” jelas Isak.

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“Karena itu, sangat disayangkan kami kebobolan dengan cepat dan seharusnya kami bisa memanfaatkan keunggulan itu. Di situlah kekurangan kami hari ini.”

Mengenai gol pertamanya di kompetisi Eropa untuk klub tersebut, ia menambahkan: “Saat itu saya senang dengan gol tersebut. Saya berharap gol itu akan menghasilkan lebih banyak hal. Saya selalu senang mencetak gol, tetapi hari ini kami kalah, jadi rasa senangnya sedikit berkurang.”

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Liverpool ingin segera kembali meraih kemenangan

Meski mengalami kemunduran di Turkiye, Isak tetap optimistis mengenai posisi Liverpool secara keseluruhan di klasemen Liga Champions. “Saya pikir kami telah menempatkan diri dalam posisi yang baik, jadi kekalahan hari ini tidak membuat situasi menjadi kacau,” kata Isak.

“Kami hanya perlu kembali meraih kemenangan, dan jika memenangi pertandingan berikutnya, kami akan kembali berada dalam posisi yang sangat baik.”

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Skuad Iraola akan kembali ke Inggris untuk menata ulang kekuatan sembari berupaya bangkit dalam pertandingan domestik dan Eropa berikutnya.

Ditulis olehAlvino Hanafi

News Writer

Seorang jurnalis olahraga dengan pengalaman hampir satu dekade, memulai perjalanan profesionalnya di Tabloid BOLA yang legendaris di Indonesia dari tahun 2017 hingga edisi cetak terakhirnya pada Desember 2018. Setelah itu, ia bergabung dengan GOAL, berkontribusi sebagai penulis lepas untuk FIFA, serta bekerja di departemen media Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF). Bersamaan dengan karier jurnalistiknya, ia juga aktif sebagai komentator play-by-play siaran langsung sepak bola Indonesia sejak tahun 2017. Meraih gelar sarjana Sejarah dari Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran, Bandung.

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