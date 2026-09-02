Sparta Rotterdam kemungkinan besar akan meminjam Isaac Babadi dari PSV pada musim ini. Hal itu dilaporkan Eindhovens Dagblad. Di Stadion Philips, gelandang berusia 21 tahun itu tidak bisa berharap mendapat banyak waktu bermain.

Karena itu, Babadi diizinkan pergi oleh PSV. Pada Selasa, Voetbal International sudah melaporkan bahwa baik Fortuna Sittard maupun Sparta tertarik mendatangkannya.

Kini, Sparta tampaknya akan memenangkan perburuan sang pemain. Transfer ini, omong-omong, terpisah dari transfer Ayoni Santos, yang dalam beberapa hari terakhir justru pindah dari Sparta ke PSV.

Menurut ED, klub Rotterdam itu tidak akan menanggung seluruh gaji Babadi, tetapi sebagian. Tampaknya kepindahan ini akan diumumkan secara resmi pada Deadline Day.

Babadi, yang masih terikat kontrak hingga pertengahan 2028 bersama PSV, sejauh ini telah memainkan 35 pertandingan resmi untuk tim utama klub. Dalam periode itu, ia mencetak tiga gol dan satu assist.

Namun, saat ini ia sangat sedikit masuk dalam rencana Peter Bosz. Bahkan, pertandingan terakhirnya untuk tim pertama PSV terjadi pada Mei tahun lalu.

Itu juga ada kaitannya dengan fakta bahwa Babadi dipinjamkan ke Royal Antwerp FC pada musim lalu. Untuk klub itu, ia mencatatkan 21 pertandingan resmi.