Ini bukan sekadar pertandingan di Liga Champions, melainkan konfrontasi antara pabrik dan produknya; di mana pada Rabu besok di Santiago Bernabeu, klub Jerman Leipzig akan berhadapan langsung dengan dua investasi tersuksesnya: Ibrahima Konate dan Jan Diomande, yang kini mengenakan seragam Real Madrid. Kisah dua generasi dari satu akademi, yang dimulai dengan 40 juta dan berakhir dengan ledakan harga yang mencapai 125 juta euro hanya dalam 12 bulan.

Konate dan Diomande tidak pernah bertemu di Jerman, tetapi keduanya berbagi paspor sepak bola yang sama: akademi Leipzig, pabrik bakat yang menjadi merek dagangnya sejak didirikan pada 2009.

Konate bergabung dengan Leipzig pada 2017 dari klub Prancis Sochaux saat berusia delapan belas tahun. Klub yang baru naik ke Liga Champions itu bertaruh padanya, dan setelah 4 musim ia berubah menjadi salah satu bek terbaik di Eropa, sebelum Liverpool membayar 40 juta euro untuk merekrutnya pada 2021, setelah ia tiba di Jerman secara gratis.

Delapan tahun setelah transfer Konate, Leipzig menemukan permata barunya. Winger asal Pantai Gading Jan Diomande datang pada 2025 dari Leganes hanya seharga 20 juta euro, dan ia hanya butuh satu musim untuk meledak: 13 gol dan 9 assist dalam 36 pertandingan, angka-angka yang mendorong Real Madrid membayar 125 juta euro pada musim panas lalu, menjadikannya transaksi penjualan termahal dalam sejarah klub Jerman tersebut.

Pertandingan berikutnya RMA Champions League 15.00 RBL

Sebuah transfer luar biasa dalam segala ukuran, di mana Leipzig melipatgandakan investasi awalnya lebih dari enam kali lipat hanya dalam 12 bulan. Adapun bagi Real Madrid, investasi itu mulai membuahkan hasil dengan cepat, seperti yang terlihat pada hari Minggu melawan Sevilla, di mana ia mencetak gol dan menunjukkan kecepatan, kemampuan menggiring bola, serta kepribadian yang besar.

Leipzig: pabrik jutaan Eropa

Kisah Konate dan Diomande bukanlah pengecualian, melainkan sebuah kebijakan olahraga yang mengubah Leipzig menjadi sumber bakat terbesar di Eropa, menurut "Mundo Deportivo".

Daftarnya panjang dan menakutkan: Josko Gvardiol ke Manchester City seharga 90 juta euro, Benjamin Sesko ke Manchester United seharga 76,5 juta, Dominik Szoboszlai ke Liverpool seharga 70 juta, Dani Olmo ke Barcelona seharga 60 juta, dan Christopher Nkunku ke Chelsea dengan nilai yang hampir sama.

Filosofi ini dijelaskan oleh Marcel Schafer, direktur olahraga klub, dalam wawancara dengan Sky Sports pada September 2025: "Kami sangat fokus pada pemain muda dan memberikan perhatian besar pada pengembangan mereka. Masa bermain di Leipzig tidak seharusnya menjadi yang terakhir."

Ia menjelaskan bahwa klub menampilkan dirinya sebagai tahap peralihan bagi pemain muda sebelum bergabung dengan raksasa Eropa, di mana klub menyediakan waktu bermain dan lingkungan kompetitif yang tinggi, jauh dari tekanan hasil instan di klub-klub besar.

Harga kesuksesan: paradoks yang menyakitkan

Model ini memaksa Leipzig menghadapi sebuah paradoks yang menyakitkan: mengembangkan pemain yang mampu memenangkan gelar-gelar besar, lalu melepas mereka saat mencapai puncak.

Hal ini diakui oleh Oliver Mintzlaff, mantan CEO klub dan kini Kepala Proyek di perusahaan Red Bull yang memiliki 99% saham klub, dalam wawancara dengan surat kabar Jerman "Welt" pada Desember 2025, saat ditanya secara spesifik tentang Diomande.

Mintzlaff berkata: "Kami juga akan terpaksa membiarkan sejumlah pemain pergi di masa depan, klub membutuhkan pendapatan melalui transfer pemain."

Meskipun saat itu ia menegaskan bahwa lebih baik bagi Diomande untuk bertahan lebih lama di Jerman, ia mengakui bahwa sebuah tawaran luar biasa yang jauh melampaui nilai pasarnya akan memaksa klub mempertimbangkan ulang. Dan beberapa bulan kemudian, tawaran itu datang: 125 juta euro dari Real Madrid.

Pada hari Rabu, Leipzig akan kembali membayar harga kesuksesannya, ketika menyaksikan dua lulusan terbaiknya, Konate dan Diomande, bermain melawannya dengan seragam Real Madrid di benteng Bernabeu.



