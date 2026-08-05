Kiper Al Nassr asal Arab Saudi, Nawaf Al Aqidi, mungkin akan menghadapi pertandingan pertamanya bersama klub barunya, jika transfer tersebut resmi rampung.

Sejumlah laporan media sebelumnya mengungkap adanya negosiasi antara klub Al Nassr dan Al Fateh, yang isinya adalah kepindahan Nawaf Al Aqidi secara permanen ke klub yang disebut terakhir, serta Mohammed Maran dengan status pinjaman, sebagai ganti kepindahan kiper Abdulhadi Al Alwan dan bek kanan Saeed Baatiyah.

Jika transfer ini rampung dalam beberapa jam ke depan, maka Al Aqidi akan kembali ke klub Al Fateh, tempat ia pernah tampil gemilang, ketika bermain untuk klub tersebut dengan status pinjaman pada paruh kedua musim 2024-2025.

Pertandingan pertama Al Aqidi bersama Al Fateh akan menghadapi tim Al Nassr sendiri, dan di Stadion Al Awwal Park, di mana kedua tim akan bertemu pada pekan pertama Liga Roshn, pada 15 Agustus mendatang.

Perlu diketahui bahwa Al Aqidi (26 tahun) dianggap sebagai jebolan klub Al Nassr, di mana ia dipromosikan ke tim utama pada 2019, tetapi ia tidak berhasil mengamankan tempat sebagai pemain inti, hingga akhirnya dipinjamkan ke Al Taee pada 2022, lalu ke Al Fateh pada 2025.

Meski ia memulai musim lalu sebagai penjaga gawang utama Al Nassr, ia kembali harus duduk di bangku cadangan karena sejumlah kesalahan yang dilakukannya di pertengahan musim, terutama saat menghadapi Al Qadisiyah dan Al Hilal di Liga Roshn.

Kiper muda itu juga kehilangan tempatnya sebagai pemain inti di timnas Arab Saudi, setelah kesalahan yang dilakukannya saat menghadapi timnas Mesir dalam laga persahabatan, pada Maret lalu, sehingga kiper senior Mohammed Al Owais yang menjaga gawang Arab Saudi di Piala Dunia 2026 menggantikannya.