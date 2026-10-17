Juventus bersiap menghadapi Lazio pada hari Minggu besok dalam pekan ketujuh Serie A Italia, dalam laga yang menyimpan banyak angka dan statistik menarik, terutama selisih perolehan poin antara kedua tim.

Menurut jaringan "Opta" yang mengkhususkan diri pada statistik, Juventus yang memiliki 11 poin akan bertemu Lazio yang mengantongi 16 poin, dalam sebuah laga pada paruh pertama musim, untuk pertama kali dalam sejarah Serie A Italia dengan kondisi poin Juve lebih sedikit dari lawannya dengan selisih minimal lima poin.

Sembilan pertemuan terakhir antara Juventus dan Lazio di Serie A Italia menunjukkan keseimbangan sempurna, setelah masing-masing tim meraih 3 kemenangan dan 3 laga berakhir imbang. Sebelumnya, Juventus unggul dalam 12 dari 15 pertemuan di kompetisi tersebut, berbanding satu hasil seri dan dua kekalahan.

Juventus merupakan tim yang paling banyak meraih kemenangan atas Lazio dalam sejarah Serie A Italia, dengan 87 kemenangan, 40 hasil imbang, dan 37 kekalahan. Juve juga telah mencetak 290 gol ke gawang Lazio di kompetisi ini, dengan selisih tidak kurang dari 18 gol dari tim mana pun lainnya.

Juventus mencetak gol dalam 13 laga kandang berturut-turut melawan Lazio di Serie A Italia, dengan total 30 gol, atau rata-rata 2,3 gol per pertandingan. Juve hanya pernah mencatatkan rangkaian mencetak gol yang lebih panjang di kandangnya melawan tim berjuluk Biancocelesti itu pada 21 pertemuan pertama kedua tim di kompetisi tersebut di Stadion Allianz.

Juventus mengumpulkan 11 poin dalam 6 laga pertamanya di Serie A Italia musim ini, setelah meraih 3 kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan.

Selama sepuluh musim terakhir, tim ini hanya dua kali gagal melewati perolehan tersebut setelah 7 laga pertama di kompetisi, yakni ketika mengumpulkan 11 poin pada musim 2021-2022 dan 10 poin pada musim 2022-2023.

Sebaliknya, Lazio belum menelan satu pun kekalahan di Serie A Italia musim ini, setelah meraih 5 kemenangan dan satu hasil imbang.

Tim ini hanya 6 kali dalam sejarahnya berhasil menghindari kekalahan dalam 7 laga pertama sebuah musim di Serie A Italia, namun belum pernah meraih 6 kemenangan dalam periode tersebut, karena hanya mencatatkan 5 kemenangan dan dua hasil imbang pada masing-masing musim 1972-1973 dan 1999-2000, musim yang menjadi penobatan terakhir mereka sebagai juara liga.

Lazio merupakan salah satu dari dua tim yang mengumpulkan poin terbanyak di Serie A Italia musim ini, dengan 16 poin dari 6 pekan, sama dengan Inter Milan.

Terakhir kali Lazio memulai sebuah pekan liga, setelah menjalani lebih dari 5 laga di kompetisi, tanpa tertinggal dari pemuncak klasemen adalah pada musim 2010-2011, ketika mereka memuncaki klasemen sendirian sebelum pekan kesebelas dimulai.

Gennaro Gattuso berpeluang mencatatkan namanya dalam sejarah Serie A Italia, karena ia bisa menjadi pelatih pertama yang meraih 6 kemenangan dalam 7 laga pertamanya sebagai juru taktik Lazio di kompetisi ini, setelah mencatatkan 5 kemenangan dan satu hasil imbang hingga saat ini.

Sebelumnya, Igor Tudor, Tommaso Maestrelli, dan Vladimir Petkovic masing-masing meraih 5 kemenangan dalam 7 laga pertama mereka bersama tim.

Randal Kolo Muani, pemain Juventus, terlibat dalam dua gol dalam 3 laga terakhirnya di liga, dengan mencetak satu gol dan menciptakan satu assist, setelah sebelumnya mencetak gol ke gawang Lazio di kompetisi ini pada 10 Mei 2025.

Angka ini menyamai total kontribusi golnya dalam 33 laga sebelumnya di lima liga top Eropa.

Setelah mencetak gol ke gawang Cagliari pada laga sebelumnya, striker Prancis itu berpeluang menggetarkan jala dalam dua laga berturut-turut di kompetisi tersebut untuk pertama kali sejak periode Januari hingga Februari 2025, ketika ia mencetak gol dalam 3 penampilan pertamanya bersama Juventus, dengan satu gol ke gawang Napoli dan dua gol masing-masing ke gawang Empoli dan Como.

Gol pertama Tijjani Noslin di Serie A Italia terjadi saat melawan Juventus pada 17 Februari 2024, ketika ia masih bermain untuk Hellas Verona, dalam laga yang berakhir imbang 2-2. Striker Belanda itu kini menjalani musim terbaiknya dari segi kontribusi gol per menit bermain di sepuluh liga top Eropa, setelah mencetak dua gol dan dua assist dalam 3 laga terakhir, dengan rata-rata satu kontribusi gol setiap 65 menit.

Di antara para pemain yang telah mencetak atau menciptakan minimal 3 gol pada musim ini di Serie A Italia, hanya Edon Zhegrova dengan rata-rata satu kontribusi setiap 39 menit dan Marcus Thuram dengan rata-rata satu kontribusi setiap 58 menit yang mengalahkan rasio kontribusi gol Noslin.



