Kekalahan timnas Uni Emirat Arab dari timnas Arab Saudi di final Piala Teluk Arab "Khaliji 27" bukan sekadar kejatuhan baru dalam sebuah laga penentuan, melainkan datang untuk melanjutkan sebuah ironi sejarah ganjil yang terus membayangi "Al Abyadh" setiap kali ajang turnamen tersebut digelar di tanah Arab Saudi.

Timnas Arab Saudi berhasil memenangkan final dengan skor 2-0, sehingga menjadi juara di hadapan para pendukungnya, dan menambah satu lembaran baru dalam rangkaian hasil yang tidak berpihak kepada timnas Uni Emirat Arab ketika mengunjungi tanah Arab Saudi untuk tampil di Piala Teluk.

Uni Emirat Arab tak kunjung tahu jalan menuju kemenangan di Arab Saudi

Ironi ini bermula dari 4 edisi Piala Teluk sebelumnya yang digelar di Arab Saudi, di mana timnas Uni Emirat Arab mengalami nasib buruk yang nyata di hadapan tuan rumah, setelah kalah dalam 3 pertandingan, sementara satu laga lainnya berakhir imbang, tanpa "Al Abyadh" mampu meraih kemenangan.

Hasil-hasil tersebut menjadi indikator sejarah yang mencolok menjelang final Khaliji 27, terlebih karena timnas Uni Emirat Arab memasuki laga dengan ambisi mematahkan rangkaian negatif ini dan merebut gelar atas tuan rumah, tetapi mereka kembali mendapati diri berhadapan dengan sejarah.

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Dan dengan peluit panjang final, laga Khaliji 27 menjadi kali kelima timnas Uni Emirat Arab gagal meraih kemenangan dalam edisi Piala Teluk yang digelar di Arab Saudi, sehingga ironi yang dimulai bertahun-tahun lalu terus berlanjut dan "Al Abyadh" menerima babak baru darinya.

Arab Saudi menuliskan babak terpenting

Kali ini bukan sekadar laga di fase grup atau pertemuan sekilas, melainkan datang pada momen yang paling bisa membuat ironi sejarah ini terasa lebih kejam bagi timnas Uni Emirat Arab, setelah mereka berbenturan dengan Arab Saudi di final, di tanahnya, dan di antara para pendukungnya.

Sebaliknya, timnas Arab Saudi memanfaatkan peluang itu dengan sebaik mungkin, dan berhasil unggul dua gol tanpa balas, sehingga memastikan gelar dan menegaskan bahwa pertemuan melawan Uni Emirat Arab di Arab Saudi tetap memberinya keunggulan historis yang jelas, setelah nasib buruk "Al Abyadh" berubah menjadi faktor baru dalam penobatan tuan rumah sebagai juara turnamen.

Dengan demikian, timnas Arab Saudi tidak hanya memastikan Khaliji 27 atas Uni Emirat Arab, tetapi juga menuliskan akhir baru bagi sebuah rangkaian sejarah yang membentang selama 5 edisi, sehingga Arab Saudi sekali lagi menjadi panggung bagi salah satu ironi paling menarik dalam sejarah pertemuan timnas Uni Emirat Arab di Piala Teluk.