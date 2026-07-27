Meski menjadi salah satu tuan rumah Piala Eropa 2028, Inggris tidak akan mendapatkan tempat otomatis di putaran final, sebuah ironi yang memicu perdebatan jika dibandingkan dengan apa yang terjadi pada Argentina di Piala Dunia 2030.

Sementara timnas Inggris harus menjalani kualifikasi untuk lolos ke turnamen yang digelar di tanahnya sendiri, Argentina justru sudah memastikan partisipasinya di Piala Dunia 2030 hanya karena menjadi tuan rumah satu pertandingan dalam edisi seabad turnamen tersebut.

Menurut surat kabar Inggris "The Sun", ironi ini muncul di saat jutaan penggemar menandatangani petisi yang menuntut agar Argentina, juara Piala Dunia 2022 di Qatar, dilarang tampil di turnamen-turnamen mendatang. Mereka pun terkejut bahwa kelolosan Argentina ke Piala Dunia 2030 sudah dipastikan empat tahun sebelumnya, meski negara tersebut hanya akan menjadi tuan rumah satu pertandingan pembuka.

Seperti yang diketahui, Spanyol, Portugal, dan Maroko menjadi tuan rumah putaran final Piala Dunia 2030, dan telah memastikan kelolosan langsung. Namun kontroversi terbesar terletak pada pemberian tempat otomatis kepada Argentina, Uruguay, dan Paraguay, hanya karena menjadi tuan rumah pertandingan pembuka timnas masing-masing dalam rangka perayaan seabad Piala Dunia.

Sebaliknya, nama Inggris tidak tercantum dalam daftar tim yang lolos ke Piala Eropa 2028 yang digelar bersama Skotlandia, Wales, dan Republik Irlandia, dan yang akan diikuti oleh 24 tim.

Pertandingan turnamen ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Wembley, Tottenham Hotspur, Etihad, Hill Dickinson milik klub Everton, St James' Park, dan Villa Park.

Negara tuan rumah turnamen besar biasanya diberikan tiket lolos langsung, seperti yang terjadi pada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko di Piala Dunia 2026, tetapi regulasi kualifikasi baru yang disahkan oleh Uni Sepak Bola Eropa "UEFA" menerapkan jalur yang berbeda.

Berdasarkan sistem baru ini, Inggris akan bergabung ke salah satu dari dua belas grup yang masing-masing berisi empat atau lima tim, bersama 50 tim Eropa lainnya, dan tidak akan mendapatkan perlakuan istimewa apa pun, kecuali tidak berada di grup yang sama dengan negara tuan rumah lainnya.

Pemuncak dari dua belas grup lolos langsung ke putaran final, bersama delapan tim terbaik yang menempati peringkat kedua, sehingga totalnya menjadi 20 tim dari 24 tim.

Adapun empat tempat tersisa, UEFA mengalokasikan dua di antaranya untuk negara tuan rumah jika mereka gagal lolos melalui kualifikasi. Ini berarti jika salah satu negara tuan rumah lainnya lolos, timnas Inggris akan memastikan satu tempat bahkan tanpa menjadi pemuncak atau menempati peringkat kedua, karena adanya tempat yang dicadangkan untuk negara tuan rumah.

Namun, kegagalan Inggris untuk lolos melalui peringkat pertama atau kedua akan menimbulkan pertanyaan serius tentang levelnya, terutama karena mereka dianggap sebagai salah satu timnas terkuat di dunia, sehingga peluang mereka mendapatkan tempat nyaris pasti dalam segala kondisi.

Jika tiga atau empat negara tuan rumah gagal lolos melalui kualifikasi, maka hanya dua negara terbaik di antara mereka yang akan mendapatkan dua tempat yang dialokasikan untuk tuan rumah.

Kelolosan langsung Argentina ke Piala Dunia 2030, meski menuai kritik luas atas perilakunya di dalam dan luar lapangan, tetap menjadi sumber kekecewaan besar di kalangan penggemar sepak bola, mengingat perbandingannya dengan apa yang dibebankan kepada Inggris di turnamen benuanya sendiri.