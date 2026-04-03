Tim nasional Irlandia berharap dapat meyakinkan penyerang Chelsea, Liam Delap, untuk membela mereka. Penyerang berusia 23 tahun ini sejauh ini selalu membela Inggris dalam pertandingan internasional tingkat junior.

Delap telah bermain di hampir semua level tim nasional muda Inggris, mulai dari U-15 hingga U-21. Namun, pada periode pertandingan internasional terakhir, penyerang muda ini tidak dipanggil oleh pelatih kepala Thomas Tuchel.

Irlandia gagal lolos ke Piala Dunia pekan lalu setelah kalah dalam adu penalti dari Republik Ceko usai imbang 2-2. Kiper PSV, Matej Kovár, menjadi pahlawan dengan menggagalkan dua tendangan penalti.

Irlandia kini berusaha meyakinkan pemain Chelsea tersebut untuk beralih dari karier internasionalnya dan memilih bermain untuk mereka, seperti yang pernah dilakukan ayahnya, Rory Delap, yang pada akhirnya tampil dalam 13 pertandingan internasional untuk The Green Army. John O'Shea, mantan rekan setim Rory dan asisten pelatih timnas Republik Irlandia, dilaporkan telah menghubungi Rory mengenai putranya, menurut surat kabar Inggris The Sun.

O'Shea mengatakan: "Seperti yang mereka katakan, itu terserah Liam. Mari kita tunggu saja." Pelatih kepala Irlandia, Heimir Hallgrímsson, juga menekankan bahwa keputusan sepenuhnya ada di tangan Liam Delap sendiri.

"Dia belum pernah bermain untuk Inggris dan sepertinya dia tidak akan ikut Piala Dunia; bahkan, itu masih terasa jauh, tapi pada akhirnya keputusan ada di tangannya," jelas pelatih tim nasional tersebut.

Delap mengalami awal karier yang sulit di Chelsea setelah transfer senilai 35 juta euro dari Ipswich Town, yang terdegradasi ke Championship musim panas lalu. Mantan pemain Manchester City ini mengalami cedera otot paha pada awal musim dan hanya mencetak dua gol dalam 32 pertandingan. Pada musim sebelumnya di Ipswich, Delap mencetak 12 gol dalam 37 pertandingan Liga Premier.