Sebuah laporan mendalam dari Süddeutschen Zeitung menyebutkan bahwa di internal DFB, aktivitas pria 55 tahun itu disebut sedikit "membuat mereka terkejut".

Menurut laporan tersebut, dewan pengawas federasi "tidak mendapatkan informasi terperinci" soal bidang tugas Kosicke secara spesifik, sehingga muncul kekhawatiran bahwa kemungkinan bisa terjadi konflik kepentingan.

Klopp membawa Kosicke, yang dikenalnya dari pekerjaannya sebagai manajer di produsen perlengkapan olahraga Nike pada awal 2000-an, ke DFB sebagai penasihat setelah ia ditunjuk sebagai pelatih baru tim nasional Jerman.

Namun, peran pasti Kosicke tidak didefinisikan dengan jelas. Sementara presiden federasi Bernd Neuendorf menyebutnya sebagai "karyawan eksternal", DFB dalam sebuah pernyataan menggambarkan pria 55 tahun itu sebagai "penasihat eksternal". Klopp sendiri menjelaskan dalam konferensi pers perdananya bahwa Kosicke adalah "asisten pelatih untuk strategi, pengembangan, dan inovasi."

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Apakah penasihat Jürgen Klopp akan menjadi "figur bermasalah" bagi DFB?

Tugas apa yang sebenarnya diemban tangan kanan Klopp itu juga masih menjadi misteri bagi banyak orang di DFB, tulis SZ. Ditambah lagi dengan banyaknya pekerjaan sampingan yang bisa membuat pria 55 tahun itu menjadi "figur bermasalah" yang nyata bagi DFB. Disebutkan adanya "iritasi yang terus berkembang".

Keterkaitan profesional Kosicke di dalam bisnis sepakbola memang luas. Menurut investigasi SZ, ia masih menjadi pemegang saham Onside Sports GmbH, yang mengkhususkan diri pada penyelenggaraan laga uji coba dan pemusatan latihan. Selain itu, keterkaitannya dengan perusahaan Projekt b yang didirikannya, yang menangani manajemen direktur olahraga dan pelatih, kabarnya juga tidak diberitahukan kepada DFB.

Kosicke juga pernah terlibat di agensi pemasaran projectFIVE, meski belakangan ia sendiri menyatakan sudah "tidak lagi memiliki saham" di sana "selama satu setengah tahun". Ia masih memimpin Projekt b, tetapi fokus "secara eksklusif pada konsultasi untuk DFB".

Secara keseluruhan, tampaknya ada kekhawatiran bahwa Kosicke dengan jaringannya bisa memberi terlalu banyak pengaruh pada level pengambilan keputusan di DFB dan memicu konflik kepentingan. Menurut presiden Neuendorf, pria 55 tahun itu memiliki "pintu yang terbuka hingga ke kantor presiden saya".

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Uli Hoeneß melontarkan kritik tegas terhadap keputusan DFB

Kritik terhadap keputusan federasi Jerman yang membawa Kosicke ke DFB sebagai penasihat Klopp sebelumnya juga sudah disampaikan Uli Hoeneß. Patron klub Bayern Munich itu menyebut kesepakatan tersebut sebagai "friendly takeover" oleh "Klopp dan kawan-kawan."

"Yang tidak saya sukai dari cerita ini adalah penasihatnya, Marc Kosicke, ikut dibeli sekalian. Saya tidak tahu persis apa yang harus dia lakukan di sana. Saya menganggap itu sebagai masalah," kata Hoeneß.

Klopp kemudian membela orang kepercayaannya itu: "Kalau soal saya, kebanyakan orang mungkin cenderung memberi sedikit kredit lebih dulu. Dan Marc sedikit dipandang kritis, karena peran itu sebelumnya tidak ada." Menjelang keterlibatan mereka, sempat ada komentar: "'Anda tidak bisa hanya mengganti pelatih.' Lalu kami tidak hanya mengganti pelatih, dan kemudian mereka berkata: 'Sebenarnya itu juga tidak perlu dilakukan.'"

Secara umum, ia mengaku memahami semua itu "sepenuhnya. Tidak masalah. Orang-orang menilai banyak hal sebelum kami melakukan apa pun."